Quatro jornalistas do “Charlie Hebdo” ameaçados de prisão na Turquia por “insulto” a Erdogan

A detenção de quatro colaboradores do semanário satírico francês "Charlie Hebdo" foi exigida esta sexta-feira por um procurador turco, com uma pena que pode ir até quatro anos de prisão, sob a acusação de terem "insultado" Recep Tayyip Erdogan numa caricatura publicada em 2020.

Os quatro colaboradores do "Charlie Hebdo" acusados são a caricaturista Alice Petit e outros três responsáveis da publicação: Gérard Biard, Julien Sérignac e Laurent Sourisseau, conhecido por Riss, segundo a agência noticiosa estatal turca Anadolu.

A publicação da caricatura, em outubro, suscitou a cólera de Erdogan num contexto de fortes tensões diplomáticas entre Ancara e Paris. Nessa edição, o Presidente turco surgia desenhado com uma cerveja na mão levantando a saia de uma mulher violada e comentando: "Ouuh! O Profeta!".

Na ata de acusação, que ainda deve ser formalmente aceite por um tribunal para o início do processo, o procurador turco considera que esta caricatura "não se inclui de alguma forma no quadro da liberdade de expressão ou de imprensa" e qualificou o desenho de "vulgar, obsceno e desonroso".

Crise diplomática entre Turquia e França: Erdogan acusa Macron de "islamofobia"

Após o surgimento da caricatura, Erdogan denunciou um "ataque ignóbil" cometido por "canalhas". Este caso surgiu num contexto de crise diplomática entre Turquia e França, com Erdogan a acusar o presidente francês Emmanuel Macron de "islamofobia" por ter defendido o direito de caricaturar o profeta Maomé.

O anúncio da acusação aos jornalistas do "Charlie Hebdo" decorre alguns dias após Macron ter acusado a Turquia de "ingerência" e em plena polémica em França sobre o financiamento de uma mesquita apoiada por uma associação pró-turca em Estrasburgo (leste).

A Organização não-governamental (ONG) Repórteres sem Fronteiras (RSF) denunciou esta sexta-feira estas atas acusatórias contra os colaboradores do "Charlie Hebdo", acusando Ancara de pretender "ampliar a censura para além da Turquia".

Regularmente criticada pelas ONG, a Turquia está classificada na 154.ª posição, num total de 180, no índice da liberdade de imprensa publicado pelos RSF. Dezenas de jornalistas foram detidos e diversos 'media' da oposição perseguidos judicialmente ou detidos nos últimos anos no país.

Professor de religião suspenso no Reino Unido

O jornal francês "Le Monde" também dá conta esta sexta-feira que um professor de religião foi suspenso no Reino Unido por ter mostrado numa aula a já célebre caricatura de Maomé publicada pelo "Charlie Hebdo".

O caso ocorreu a 22 de março num colégio público em Batley, uma vila no condado de Yorkshire, a norte de Inglaterra, marcada por uma forte componente de população indo-paquistanesa, e onde a preocupação das autoridades é evitar qualquer discurso que soe a 'islamofóbico'.

A iniciativa do jovem professor de religião, com 29 anos (cujo nome não foi divulgado) desagradou aos alunos e aos pais, que acabaram por fazer sucessivas manifestações à frente da escola.

A polémica com as caricaturas do "Charlie Hebdo" instalou-se na região, e a Purpose of Life, uma instituição de caridade em Yorkshire, de origem muçulmana, acusa o professor de religião de "comportamento sádico" e ameaça encerrar a colaboração da associação com a escola, caso "não seja demitido definitivamente".

O diretor do colégio, Gary Kibble, tentou acalmar os ânimos, pedindo aos país as suas "sinceras desculpas" e considerando que as imagens mostradas aos alunos eram "completamente inadequadas".

O professor acabou por ser suspenso e alvo de investigação interna, mas para sua segurança o colégio teve o cuidado de o colocar sob vigilância policial.