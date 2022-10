Espanha. Independentistas catalães sem acordo de governo

Pere Aragonès, da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), apresenta-se hoje ao parlamento regional como candidato a presidir ao governo autonómico. Conta com o apoio de apenas 42 dos 135 deputados: 33 do seu partido e 9 da Candidatura de Unidade Popular (CUP, esquerda radical independentista). Seria aritmeticamente fácil compor maioria separatista com o Juntos pela Catalunha (JxC, 32 deputados), mas politicamente está complicado.

Se não for investido por maioria absoluta hoje, Aragonès pode sê-lo numa segunda volta, possivelmente domingo ou terça, desde que haja mais votos “sim” do que “não”. Nunca um anterior presidente catalão o conseguiu partindo de tão magra base.