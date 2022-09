Jornalistas de Macau queixam-se de pressões nas redações

Em declarações ao jornal Público, Catarina Domingues, jornalista que já trabalhou na Teledifusão de Macau (TDM), estação pública, assume estar preocupada com a imposição de “mordaças” aos jornalistas no território que já foi administrado por Portugal.

Catarina é uma entre vários jornalistas portugueses em Macau que têm denunciado pressões nas redações e diz notar-se uma “apatia e silêncio nos meios de comunicação social e do público em geral”.

Estas denúncias têm vindo a público após a rádio e televisão pública ter exigido aos jornalistas de língua portuguesa e inglesa que seguissem uma política editorial patriótica. Apesar da administração da TDM dizer que tudo não passa de "especulações e rumores”, a própria Associação de Jornalistas de Macau, que representa jornalistas de língua chinesa, fez questão de acentuar que os repórteres não são instrumentos de propaganda.

Em Portugal o Sindicato dos Jornalistas já veio manifestar "enorme preocupação" e "solidariedade" para com os jornalistas de língua portuguesa e inglesa da TDM.

Também a antiga presidente da Associação de Jornalistas de Macau e hoje freelancer, Connie Pang, assumiu que as pressões e controlo existem há mais de uma década e que por várias ocasiões, editores ou diretores receberam chamadas de membros do governo a queixarem-se de artigos, que em alguns casos resultou em peças censuradas.

As pressões têm vindo a aumentar, dizem vários jornalistas, principalmente desde os últimos acontecimentos em Hong Kong, onde tem havido protestos pró-democracia. Um dos jornalistas lembra ao Público, sob anonimato, que, “como é hábito em ditaduras, as pessoas que defendem princípios básicos de liberdade estão a ser catalogadas como ativistas. Primeiro foram os comentadores - académicos, advogados, professores, etc. - , agora são os jornalistas”.

Apesar da Lei Básica de Macau prever a liberdade de imprensa, uma outra jornalista portuguesa, que não se quis identificar, diz ao Público que a “liberdade foi-se perdendo com o tempo e com os ventos políticos” e desde os protestos em Hong Kong “a ideia é de controlo total, incluindo a informação”. As vozes dos vários jornalistas que falaram ao Público unem-se no sentimento de que as pressões são mais palpáveis desde os acontecimentos em em Hong Kong e que tanto podem vir “de alguém do governo”, como “apenas de editores e diretores”.