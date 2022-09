Sua incerteza, a tempestade real. O que esconde e revela a entrevista do momento?

No último quartel do século XIX, o político britânico Benjamin Disraeli inventou a máxima “never complain, never explain” [Nunca te queixes, nunca te expliques]. Disraeli, descendente de judeus portugueses, duas vezes primeiro-ministro, tinha uma relação muito próxima com a rainha Vitória. Graças ao charme e à influência do governante, aquela máxima de quatro-palavrinhas-quatro tornou-se um dos lemas determinantes da família real britânica. Uma espécie de lei não-escrita que seria adotada para sempre por todos os Windsors, a dinastia real que mais interesse despertou, alguma vez, no mundo inteiro.

A família real britânica nunca esteve à vontade com as confissões públicas. A rainha, recorde-se, nunca deu uma entrevista. Isabel II, de 94 anos, subiu ao trono em 1952 e a única vez que trocou palavras com um jornalista foi em 2018 para um documentário comemorativo dos 65 anos da coroação. O jornalista, no entanto, não estava autorizado a fazer perguntas (e não era um jornalista qualquer: a “conversa” com a monarca foi conduzida por Alastair Bruce of Croinaich, descendente de barões feudais e bisneto do 8º conde de Elgin e 12º conde de Kincardine).