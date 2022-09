Princesa Diana contra os ogres reais. O regresso à história contada em 1995

A história repete-se. Primeiro como tragédia, depois como farsa. Ou primeiro como farsa, depois como tragicomédia. Ou primeiro com uma entrevista à BBC, conduzida pelo jornalista Martin Bashir, depois com um programa de entretenimento nas mãos seguras e sábias de Oprah Winfrey, que já não tem nada para aprender sobre como fazer um produto televisivo de alta qualidade que garanta audiências estratosféricas. A entrevista de Meghan Markle e Harry, os duques de Sussex, seria sempre um sucesso porque o interesse pela Família Real britânica, os seus dramas e conflitos, traições e sacrifícios, escândalos e punhaladas, não diminui. Entregá-la a Oprah foi apenas a maneira de acrescentar um brilho extra, confirmar que o mundo estava perante o primeiro grande momento televisivo pós-pandemia. Não era só uma entrevista, era a história a acontecer.

Como os tempos são sérios, com milhões de mortos em todo o mundo e uma economia global engasgada, o programa não podia ser excessivamente ligeiro, assumidamente escapista, um alívio temporário dos rigores pandémicos. Tinha de refletir o “ar do tempo”, o espírito de uma época ou o zeitgeist e, um a um, lá se foram picando os grandes temas que ocupam a sociedade, do feminismo à saúde mental, do racismo à maneira correta de se fazer uma vénia à rainha de Inglaterra. Desavenças entre cunhadas nas vésperas de um casamento acontecem frequentemente em famílias do concelho de Pampilhosa da Serra e, se tudo correr mal, até podem chegar aos jornais. Agora, uma desavença entre a cunhada branca e a cunhada mestiça no seio da realeza mais sumarenta do planeta? Tragam as pipocas!

O efeito explosivo da entrevista só foi amortecido porque, em 1995, o mundo viu a entrevista dada pela Princesa Diana, mãe de Harry, a Martin Bashir. Três anos antes, Carlos e Diana tinham anunciado a separação e a Princesa de Gales julgou que aquele era o momento certo para jogar a sua cartada, libertar-se definitivamente do jugo da monarquia e mostrar a instituição e muitos dos seus elementos a uma tenebrosa luz goyesca. Os objetivos foram todos alcançados.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.