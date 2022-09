Populações retiradas na costa leste da Austrália devido a chuvas e inundações

As autoridades apelaram para a evacuação de áreas baixas da costa oriental depois das chuvas torrenciais que poderiam causar inundações repentinas e "pôr em perigo a vida" dos residentes, após um verão australiano já invulgarmente húmido. "A precipitação a que temos assistido é muito intensa e bateu valores recordes", disse Agata Imielska do Gabinete de Meteorologia da Austrália.

Centenas de pessoas reuniram-se nos centros de acolhimento a norte de Sydney, no Estado de Nova Gales do Sul, e as autoridades acreditam que muitas mais continuarão a procurar abrigo à medida que a chuva se deslocar para sul ao longo da costa.

De acordo com o Gabinete de Meteorologia, as inundações ultrapassaram o nível recorde de 2013 em Port Macquarie, a 400 quilómetros (km) a norte de Sydney. Nessa área, mais de 400 milímetros de chuva caíram desde sexta-feira de manhã, de acordo com o boletim meteorológico. As autoridades aconselharam os residentes a permanecerem dentro de casa devido ao risco de cheias repentinas.

As inundações e os avisos meteorológicos que ameaçam a vida dos residentes cobrem uma área desde Port Macquarie até 500 km a sul de Sydney. A barragem de Warragamba, que fornece a maior parte da água potável de Sydney, começou a transbordar no sábado à tarde. Os peritos dizem que é a primeira vez que transborda de forma significativa desde 1990.

"Estamos em território desconhecido", alertou Ian Wright, especialista em hidrologia da Universidade Ocidental de Sydney, explicando que a rápida urbanização da área em redor da barragem desde 1990 significa que o excesso de água já não pode ser reabsorvido por terrenos baldios. "O desenvolvimento urbano criou novas superfícies duras e impermeáveis e infraestruturas de drenagem. Durante chuvas fortes, isto pode gerar rapidamente inundações de alta velocidade", disse Wright no Twitter.