Espanha. Saída de Iglesias abala xadrez político

Permanecem incógnitas as razões por que Pablo Iglesias decidiu largar o conforto de ser vice-primeiro-ministro e descer à arena eleitoral. O líder da aliança de esquerda populista Unidas Podemos (UP) deixa o Governo de coligação com os socialistas, que lhe traz poder e relevância, quando as sondagens lhe prognosticam o terceiro ou quarto lugar nas eleições autonómicas de Madrid, marcadas para 4 de maio.

A inesperada decisão foi corolário de uma semana de convulsão política em Espanha, a qual terá consequências na redefinição dos espaços ideológicos nacionais. Tudo começou com o anúncio de uma moção de censura na região de Múrcia, governada em coligação pelo Partido Popular (PP, conservador) e o Cidadãos (Cs, centro-direita liberal), com apoio parlamentar do Vox (extrema-direita). O Cs, sumido numa crise existencial causada por indefinições e vaivéns estratégicos e marcada por demissões em catadupa, urdira com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) um plano para expulsar do poder o PP, a quem acusava de corrupção.