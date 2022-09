“Tem sido um ano a viverem as suas vidas com medo”: Biden condena a violência contra a asiáticos nos EUA

Joe Biden condenou a violência contra os asiáticos nos EUA. Depois de um encontro com líderes da comunidade em Atlanta esta sexta-feira, o presidente norte-americano, acompanhado de Kamala Harris, lamentou a morte de oito pessoas na sequência de um tiroteio em três casas de massagens asiáticas.

“Tem sido um ano a viverem as suas vidas com medo”, disse Biden em conferência de imprensa após o encontro. “Eles foram atacados, culpados, bodes expiatórios e assediados. Eles foram agredidos verbalmente, fisicamente, mortos”, continuou, defendendo que o ataque desta quarta-feira foi “o pico máximo” de uma escalada de violência contra os asiáticos.

O presidente considerou ainda que os norte-americanos devem assumir a responsabilidade de terem falhado e de não terem tido a coragem para se indignarem contra o facto de a população asiática a viver nos EUA se ter tornado um alvo desde que a pandemia de covid-19 começou. “Porque o nosso silêncio é cumplicidade. Nós não podemos ser cúmplices. Temos de denunciar. Temos de agir.”

Minutos antes do presidente, Kamala Harris tinha já criticado a “realidade racista” que “sempre existiu” no país. “A xenofobia nos EUA é real e sempre foi. O sexismo também.”

Embora o suspeito dos tiroteios, um homem de de 21 anos, assegure que o ataque não teve motivação racial - diz que foi devido ao “vício em sexo” -, o caso está a ser associado a um conjunto de atos violentos contra asiáticos nos EUA, que têm sido parcialmente atribuídos ao sentimento antichinês decorrente da pandemia do novo coronavírus, que foi detetado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no centro da China, no final de 2019.

Nas três casas de massagens asiáticas morreram oito pessoas, seis de origem asiática.