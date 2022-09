Mark Rutte “super-orgulhoso” do provável quarto mandato como primeiro-ministro dos Países Baixos

O partido liberal-conservador do primeiro-ministro Mark Rutte terá sido o mais votado nas legislativas desta quarta-feira nos Países Baixos. As projeções do instituto Ipsos divulgadas pelo canal de televisão NOS indicam que o Partido Popular pela Liberdade e Democracia (VVD) terá 36 dos 150 deputados da câmara baixa do Parlamento, mais três do que nas eleições de 2017. A participação eleitoral, apesar do coronavírus, terá andado perto dos 80%.

“Estou super-orgulhoso”, reagiu Rutte, citado pelo jornal digital Politico.eu. “Pela quarta vez seguida somos o maior partido dos Países Baixos.” No poder desde 2010, o seu terceiro Executivo demitiu-se a 15 de janeiro por causa de um escândalo de subsídios sociais, em que devido a alguns casos de fraude o Estado exigiu a devolução de somas avultadas a muitas famílias que nada tinham feito de mal.

Outra formação do Governo cessante, o D66 (liberais progressistas), sobe de segundo para terceiro lugar, apontam as sondagens à boca da urna, ultrapassando o Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita populista). A chefe do D66, Sigrid Kaag, publicou na rede social Twitter uma foto sua a saltar para cima de uma mesa, em celebração. “Que noite maravilhosa. O vossos apoio aos nossos ideais e ideias é avassalador”, escreveu.

“Sempre acreditei, e esta noite prova-o, que o povo holandês não é extremista, mas moderado. Reage à positividade. A nossa mensagem teve eco”, afirmou a dirigente liberal, ministra do Comércio Externo. A seu ver os cidadãos estão “ocupados a tornar as suas vidas um pouco melhores, com os amigos, os vizinhos e a família”. Mudanças climáticas, educação, habitação e Estado de Direito são as prioridades do D66.

Depois de agradecer aos eleitores, o primeiro-ministro felicitou Kaag, com quem deve contar para formar o próximo Executivo. “O programa para os próximos meses é gigante”, alertou Rutte. “Precisamos de conduzir os Países Baixos na crise atual, com este Governo, e recomeçar enquanto país.” Promete focar-se na classe média, pequenas empresas, clima e habitação.

Noite triste para o “ Senhor Não ” a quem Costa chamou repugnante

No terceiro Executivo de Rutte estava também o Apelo Democrata-Cristão (CDA), de Wopke Hoekstra, o ministro das Finanças cujo discurso António Costa considerou “repugnante”, em 2020, durante o debate sobre o apoio europeu aos Estados-membros. Por alcunha “Senhor Não”, Hoekstra vê o CDA cair de 19 para 14 assentos parlamentares.

“É significativamente menos do que prevíamos”, afirmou o diretor de campanha do CDA. Hoekstra pode perder a pasta ministerial, já que o Ministério das Finanças costuma ser entregue ao segundo partido da coligação governamental, que era o CDA e passa a ser o D66, caso se mantenha o acordo que viabilizou o anterior Executivo. Rutte deu indicações de ter esse desejo.

Da aliança cessante fazia parte ainda a União Cristã (CU), que não oscilará muito dos cinco deputados que tinha. Não é certo que continue a ser necessária para formar o Executivo.

rene nijhuis/bsr agency/getty images

Populista Geert Wilders em baixa

A experiência de Rutte e a pandemia tiraram tração ao discurso xenófobo do líder do PVV, Geert Wilders. O seu partido — maior força da oposição até agora — cai de 20 para 17 deputados, ao passo que o D66 sobe de 19 para 27.

Wilders parabenizou Rutte e Kaag e anteviu que o PVV continuará fora do Executivo, a quem promete dar luta “sólida” e “poderosa”. As outras forças políticas excluem coligações com o PVV. “É claro que esperava mais do que 17 [lugares], espero que ainda ganhemos mais um pouco”, afirmou.

Entre projeções e resultados finais pode haver diferenças de até dois lugares, alertou o Ipsos, explicando que a pandemia torna as previsões mais frágeis. Ainda na área do populismo nacionalista, o Fórum da Democracia (FvD) de Thierry Baudet sobe de quatro para sete deputados.

jeroen jumelet/anp/afp/getty images

Mais à esquerda, o rescaldo da votação foi triste. Os trabalhistas (PvdA) manterão nove lugares, ao passo que quer socialistas (SP) quer verdes (GL) caem de 14 para oito.

“Esperávamos mais”, afirmou a líder trabalhista Lilianne Ploumen. Assumiu o cargo há dois meses, pois o antecessor Lodewijk Asscher renunciou na sequência do escândalo que fez cair o Governo. A socialista Lilian Marijnissen resignava-se: “Os Países Baixos escolheram, e não escolheram a esquerda”. Pelos verdes falou o líder Jesse Klaver, assumindo uma noite “dolorosa”. “O GL venceu tantas eleições seguidas que custa habituarmo-nos a perder.”

Partidos para todos os gostos

Nos Países Baixos vigora um sistema eleitoral proporcional com um único círculo nacional, o que favorece os pequenos partidos. Em 2017 houve 13 forças partidárias com representação parlamentar. Agora poderão passar a 17, dos 38 que concorreram.

Este ano deve haver quatro estreias: o europeísta Volt, que tem sucursal em Portugal —é a formação política mais recente, fundada em junho passado —, conseguirá três a quatro lugares; o eurocético Resposta Certa 2021 (JA21) deve ter três; e haverá um lugar para o antirracista Artigo 1 (BIJ1), cujo nome resulta do primeiro artigo da Constituição dos Países Baixos, que proíbe a discriminação; e outro para o Movimento Agro-Cidadão (BBB).

“Surgimos da necessidade”, afirmou, em reação às projeções, a chefe do BIJ1, Sylvana Simons. Ex-apresentadora de televisão, é próxima do movimento americano Black Lives Matter e garante ter proposto aos holandeses “o programa mais à esquerda, verde e inclusivo”.

O partido Denk, fundado por turco-holandeses, cairá de três para dois lugares, o que “desaponta” o seu chefe, Farid Azarkan. O Partido dos Animais (PvdD) tem hipótese de saltar de quatro para seis lugares. O calvinista Partido Reformado (SGP) deverá manter três e o 50+, ligado aos pensionistas, cai de quatro para um.