Brasil. Lula quer mesmo voltar?

Trinta e cinco meses depois de se entregar à Polícia Federal (PF) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva regressou, sereno e feliz, à casa “onde nasceu politicamente”, para falar aos seus apoiantes e a todos os brasileiros. Só que a paisagem humana da sala onde o ex-Presidente discursou esta quarta-feira — numa longa conversa em aparente tom de improviso — incluía jornalistas, além dos militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e de muitos apoiantes.

O sinal não podia ser mais claro: Lula quer que a mensagem atravesse fronteiras. Impedido pela Justiça de concorrer às eleições de 2018, sabe que “tem chances de vencer” em outubro de 2022, afirma ao Expresso o politólogo brasileiro Octávio Amorim Neto. “Lula continua popular e o Governo de Bolsonaro vai muito mal”, acrescenta o catedrático de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas.