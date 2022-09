Planos de Biden para o Afeganistão passam pela divisão do poder com os talibãs

A presença militar dos Estados Unidos da América no Afeganistão completa 20 anos no próximo mês de outubro, tantos quantos os atentados de 11 de Setembro. Da Casa Branca de Donald Trump, que a antecedeu, a Administração Biden herdou um acordo de paz celebrado entre os Estados Unidos e os talibãs. Se for cumprido, levará à retirada dos 2500 soldados norte-americanos que restam no Afeganistão até 1 de maio próximo.

“Os EUA não descartaram nenhuma opção. Estamos a considerar a retirada total das nossas forças até 1 de maio, enquanto ponderamos outras opções”, defendeu recentemente o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, numa carta endereçada ao Presidente afegão, Ashraf Ghani.

O documento, de três páginas, foi tornado público no domingo pelo canal de notícias afegão “Tolo News”. “Preocupa-me que a situação ao nível da segurança piore e que os talibãs possam obter ganhos territoriais rápidos”, acrescentou Blinken. “Deixo isto claro para que entenda a urgência do meu tom.”

Afegãos reagem às boas intenções

A carta soma-se a um esboço de acordo de paz elaborado em Washington e entregue em Cabul na semana passada pelo Representante Especial dos EUA, Zalmay Khalilzad, nascido no Afeganistão. O mesmo “tem por objetivo acelerar as negociações de paz no Afeganistão entre a República Islâmica e os talibãs”.

Este plano de paz, igualmente divulgado pela “Tolo News” estabelece “princípios de governação, de segurança e de estado de direito” e apresenta “opções de partilha de poder que podem ajudar os dois lados a chegar a um acordo político que ponha fim à guerra”.

“Ao partilharmos estes documentos, não tencionamos ditar os termos às partes”, alertou Blinken na carta enviada a Cabul, como que antecipando reações afegãs à sua proposta.

“Jamais aceitaremos uma paz coagida e imposta”, reagiu esta segunda-feira o primeiro vice-presidente afegão, Amrullah Saleh.

Por seu lado, os talibãs fizeram saber que também receberam cópia do plano: “Está a ser discutido. Depois, tomaremos uma posição”, informou o porta-voz Mohammad Naeem, a partir do Qatar, o que acolhe o diálogo entre os talibãs e o Governo de Cabul.

Na carta que enviou a Cabul, Blinken detalha quatro objetivos de curto prazo da diplomacia americana no sentido de obter “um acordo e um cessar-fogo permanente e abrangente”.

Envolver os vizinhos. Um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros de Rússia, China, Paquistão, Irão, Índia e Estados Unidos, organizado pelas Nações Unidas, para discutir uma abordagem única. “É minha convicção que esses países partilham um interesse comum permanente num Afeganistão estável.” Acelerar as discussões. A partilha de propostas escritas entre o enviado especial dos EUA, Zalmay Khalilzad, o Presidente afegão e os talibãs com vista a acelerar as discussões sobre um cessar-fogo. Finalizar um acordo de paz. Nas próximas semanas, a Turquia será solicitada a organizar um encontro ao mais alto nível entre as duas partes “para finalizar um acordo de paz”. Conter a ‘ofensiva da Primavera’. Os EUA prepararam uma proposta de redução da violência durante 90 dias, com o objetivo de impedir a tradicional ‘ofensiva da Primavera’ dos talibãs e proporcionar condições para que os esforços diplomáticos surtam efeito e resultem na obtenção de um acordo político entre as duas partes.

A proposta norte-americana passa prioritariamente pela constituição de um governo de transição, participado pelas partes em confronto. Mas para as atuais autoridades afegãs, o futuro do país terá de ser ditado pela Constituição, e não “por outros”, disse no fim de semana o Presidente Ashraf Ghani.

“A transferência de poder através de eleições é um princípio intransigente para nós. Estamos prontos para falar sobre eleições livres, transparentes e nacionais, sob supervisão da comunidade internacional. Podemos discutir e acordar a data.”