Espanha. “Sou independentista, de esquerda e republicano. Não tenho rei”

No próximo dia 12 de março toma posse o novo Parlamento da Catalunha. Os deputados eleitos a 14 de fevereiro começarão por eleger o presidente do Parlamento, a quem caberá designar o candidato com mais apoios para constituir um Executivo viável na comunidade autónoma mais problemática de Espanha.

Há poucas dúvidas de que será Pere Aragonès. O cabeça de lista do Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, separatista) quer formar um bloco de forças políticas diversas, unidas na aspiração de conseguir uma república independente.