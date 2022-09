Protestos contra feminicídios no México foram duramente reprimidos pelas autoridades, mostra novo relatório da Amnistia Internacional

Naquele dia 8 de março de 2020, com o vírus já por todo o lado mas com quase todo o mundo ainda sem saber a real gravidade da situação, várias cidades mexicanas acordaram para uma realidade um pouco diferente da habitual: salões de cabeleireiro fechados, pastelarias, transportes, e bancos a funcionar a meio gás, aulas canceladas, escritórios com muito menos gente. As mulheres tinham ficado em casa em protesto contra o que muitos analistas consideram uma epidemia de feminicídios - homicídios de mulheres, normalmente às mãos dos seus companheiros ou ex-companheiros e especificamente por “razões” relacionadas com o facto de serem mulheres.

barcroft media/getty images

A greve - e os protestos - foi muito maior do que se esperava e em vez de ocuparem os seus habituais postos de trabalho, milhares de mulheres foram para a rua, outras ficaram em casa, o importante era que não fossem vistas a viver as suas rotinas diárias como se nada estivesse a acontecer.

As manifestantes usaram t-shirts e mostraram cartazes com várias versões da ideia “se não nos querem, então vamos desaparecer”. Mas as autoridades não reagiram como seria de esperar perante uma marcha que, segundo os próprios relatórios da polícia, teve muito poucos momentos de violência.

Um recente relatório da Amnistia Internacional parece vir mostrar que a inação das autoridades perante estes crimes não é a pior parte da história: várias mulheres relatam cenas de violência, agressão sexual, humilhações, insultos, tortura, prisões sem explicação e em locais sem condições sanitárias, limitações à liberdade de reunião e expressão, entre outros incidentes considerados por esta organização como uma prova de que os direitos das mulheres e das crianças (muitas das manifestantes eram menores) estão em risco no México.

A cada dia que passa no México, 10 mulheres são mortas. “Menos de 3% dos casos chegam à justiça e apenas 1% dos alegados assassinos recebem sentença”, disse ao “El País”, no início de 2020, a diretora da organização Por Uma Vida Sem Violência, Fabiola Alanís. Os primeiros meses de 2020 foram o rastilho desta revolta que há muito tempo amadurecia nas consciências das filhas, mães, irmãs, avós que perdiam outras filhas, mães, irmãs, avós para a violência.

Em fevereiro, imagens de Ingrid Escamilla, assassinada, desmembrada e esquartejada, saíram da guarda da polícia para as capas dos jornais. O seu companheiro matou-a por “medo e vergonha” de uma traição. Nessa mesma semana, a polícia encontrou em vários sacos do lixo o corpo de uma menina de sete anos com sinais claros de tortura. Os alertas contra a violência de género começaram a tocar. O relatório “The (r)age of women: Estigma e violência contra mulheres manifestantes”, analisa a reação das autoridades a cinco protestos que aconteceram no México em 2020 (Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, México e na Cidade do México), em resposta a estas mortes, particularmente violentas, e a muitas outras que nem chegam a ser notícia.

Segundo o relatório, várias mulheres, mas também alguns homens, foram detidas para que não participassem em manifestações - outras detidas após manifestações pacíficas e outras ainda alvo de violência sexual. Um dos casos passou-se em Culiacán, Sinaloa, quando a polícia municipal deteve preventivamente três mulheres por suspeitas de que tinham intenções de pintar murais na Câmara Municipal da cidade. Um juiz acusou-as de “causar incómodo na via pública”, embora não tenha especificado a conduta específica que considerou ser o “incómodo” que constitui uma ofensa à ordem pública. Em León, Guanajuato, a Amnistia Internacional diz ter visto provas de que a polícia municipal deteve “arbitrariamente” pelo menos nove das 23 pessoas presas após a manifestação de 22 de agosto de 2020.

Esses indivíduos, a maioria mulheres, não estavam a cometer qualquer crime e, além disso, as autoridades não se identificaram aos detidos nem lhes disseram as razões da sua detenção. Todos se queixaram de força excessiva no momento da detenção. Em Ecatepec de Morelos, estado do México, a 10 de setembro de 2020 funcionários da Procuradoria-Geral da República empregaram também “o uso excessivo da força” para expulsar mulheres que ocupavam a sede da Comissão Estadual de Direitos Humanos (CODHEM) num ato de protesto pacífico. Foram transferidas, em conjunto com algumas menores, para um prisão na cidade de Zaragoza, sem acusação formulada.

“Até aquele momento era inimaginável que a polícia pudesse fazer tais coisas. A violência é algo que conhecemos mas experimentá-la por parte do Estado é aterrorizador. Sabemos que existe impunidade para qualquer homem que cometa um crime contra uma mulher mas contra o Estado é uma causa perdida”, diz no relatório María M. Ángeles, feminista do estado do México.

pedro pardo/getty images

Durante as detenções, algumas mulheres revelaram ter sido alvo de violência e assédio sexual. O uso de várias formas de violência sexual por parte de membros da polícia, escreve a Amnistia, é considerada uma forma de “ensinar aos manifestantes uma lição por supostamente perturbar a ordem pública”.

Ameaças de violência sexual, comentários de natureza sexual, assédio sexual e permitir que outros reclusos façam a mesma coisa, bem como a realização de exames médicos a mulheres na presença de várias outras pessoas - exames feitos por homens que não conseguiram provar as suas credenciais como profissionais de saúde - são outras das ofensas à integridade física descritas no relatório. A Amnistia recolheu provas de pelos menos quatro incidentes de “interação sexual não solicitada”, como beijos forçados, toque em partes íntimas ou mesmo violação - duas adolescentes e uma mulher em León, Guanajuato, relataram investidas de cariz sexual por parte das autoridades e em Cancún, Quintana Roo, uma mulher relatou ter sido violada.

“Esse medo, pensar que uma tragédia vai acontecer ... o Estado não sabe o que fazer com os protestos, não os entende, não consegue lidar com isso e então explodem, uma prática normal da nossa polícia quanto enfrenta oposição deste tipo”, diz no relatório Aracelia Guerrero Rodríguez, membro da Brigada Humanitária de Paz de Marabunta, que acompanhou os manifestantes em Atizapán de Zaragoza, estado do México.

“A resposta violenta de várias autoridades aos protestos das mulheres violou os seus direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica. Durante as prisões e transferências, os agentes falaram com as mulheres recorrendo a uma linguagem violenta e sexualizada, fizeram ameaças de violência sexual e sujeitaram-nas a violência física e sexual. Muitas mulheres não sabiam onde estavam, quem as estava a prender ou para onde estavam a ser levadas, o que significa que corriam o risco de desaparecimento forçado”, explica a diretora-executiva da Amnistia Internacional México, Tania Reneaum Panszi, num comunicado anexo ao relatório - que foi enviado a várias redações.

Desde 2012 que um homicídio e um feminicídio são coisas diferentes para a lei mexicana, um ponto positivo segundo a maioria dos analistas legais que se debruçam sobre o tema. Há mais 17 países em toda a América Latina que têm igualmente este crime tipificado nos seus códigos penais, até porque muitas vezes as penas são mais pesadas. Mas no mesmo mês em que pelo menos dois assassínios sangrentos chocaram o país, o Governo discutia se não é contraproducente ter dois crimes diferentes para um crime da mesma natureza.

Até o Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tem sido criticado por não revelar um grande interesse nestes temas, acabou por conceder que reverter a lei seria um retrocesso nos direitos das mulheres. O gabinete do procurador-geral do México anunciou nesse mesmo mês de fevereiro um aumento de 137% nos feminicídios no país nos últimos cinco anos, quatro vezes mais do que qualquer outro tipo de homicídio, isto num país onde a cada 24 horas 90 pessoas são assassinadas.

“As autoridades, em diferentes níveis do governo, estigmatizam os protestos das mulheres, caracterizando-os como ‘violentos’ com o objetivo de desacreditar o seu ativismo e questionar os seus motivos. Mas não nos enganemos, estes protestos são uma chamada de atenção pelo direito das mulheres a viver uma vida livre da violência. São uma chamada de atenção para o combate contra a impunidade que prevalece em milhares de casos de feminicídio e violência sexual que causaram uma dor inimaginável a tantas famílias no México”, nota ainda Panszi.