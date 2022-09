EUA. Polícia lança alerta sobre novo assalto ao Capitólio: Câmara dos Representantes antecipa votações e encerra mais cedo

A polícia que garante a segurança do Capitólio, na capital dos Estados Unidos, lançou um alerta de que um grupo não identificado estaria a preparar um assalto à sede do poder legislativo norte-americano nesta quinta-feira, noticiou o "Washington Post". O aviso levou a que a Câmara dos Representantes tenha decidido antecipar o encerramento da semana de trabalho nesta quarta-feira, durante a noite, acelerando as votações que estavam agendadas.

A segurança no Capitólio, em Washington DC, onde funcionam a Câmara dos Representantes e o Senado, foi reforçada, incluindo com o contributo de elementos da Guarda Nacional, de acordo com declarações de Timothy P. Blodgett.

Este responsável das autoridades policiais recomendou aos legisladores, através de um memorando, que usassem túneis subterrâneos sempre que possível e que estacionassem os seus veículos em garagens, recomendações semelhantes àquelas que foram emitidas quando do assalto ao Capitólio que ocorreu a 6 de janeiro passado.

As medidas de prevenção surgem na sequência do acesso, pelas autoridades, a informação tida como credível de que estaria a ser preparado um novo assalto violento protagonizado por extremistas de direita, sob a falsa alegação de que 4 de março seria o "verdadeiro dia" de tomada de posse de Donald Trump para um segundo mandato.

Um projeto de reforma do policiamento estava agendado para ser votado nesta quinta-feira, mas a decisão acabou por ser antecipada para esta quarta-feira devido às informações e aos alertas partilhados pelas forças de segurança.