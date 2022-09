Presidente da UNITA ao Expresso: “Com as leis que temos é impossível fazer alternância política” em Angola

Eleito presidente da UNITA, o maior partido da oposição, em novembro do ano passado, Adalberto da Costa Júnior advogou a causa da paz dentro e fora de portas e, por isso, fala do fim da guerra como o momento que marca o início das oportunidades. Muitas delas falhadas, admite. Critica a falta de aproveitamento das potencialidades do país. “Angola tem tudo para avançar. Não precisamos do petróleo para nada”. De passagem por Lisboa, falou ao Expresso sobre bloqueios e receios, a perigosa desvalorização do kwanza face ao dólar e o papel de “despertar consciências” que assume. “Quero trazer o Presidente da República ao debate institucional, à casa comum [Assembleia Nacional], para que preste contas. Quando alguém governa com este tipo de poder e não presta contas, é um drama.”

Há quem pense que os países africanos estão imóveis, mas há muitas dinâmicas. E Angola?

As notícias sobre África são sempre postas num ângulo negativo, quando há notícias muito positivas. O grande drama é que, e falo de Angola, o foco está difícil de ser atingido. O foco é a estabilidade, o desenvolvimento. Saltou-se de um boom económico para uma situação de cócoras. É surpreendente, mas vamos lá chegar.