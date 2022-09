Procuradoria espanhola pede mais cinco anos de cadeia para músico Pablo Hasél

A Procuradoria espanhola pede mais cinco anos e três meses de cadeia para o músico Pablo Hasél, encarcerado há duas semanas por enaltecimento do terrorismo e injúrias à coroa nas suas canções e em publicações nas redes sociais.

Em causa estão, desta vez, incidentes ocorridos em Lérida na noite de 25 de março de 2018. A subdelegação do Governo central naquela cidade catalã foi atacada, em protesto pela detenção, na Alemanha, de Carles Puigdemont, ex-presidente do governo autonómico. Quatro agentes da polícia regional (Mossos d’Esquadra) ficaram feridos e vários veículos foram danificados.

A acusação indica que Hásel e outras dez pessoas incitaram a multidão em Lérida a gestos de vandalismo e violência, com a intenção de furar o aparato de segurança, “aceder ao edifício” e “perturbar a paz pública”. Concertados, usando “pontapés e empurrões”, “encurralaram” e “empurraram” os polícias na direção do edifício, “gritando e incitando os outros 3000 manifestantes”.

Somam-se penas e multas

Para o Ministério Público, Pablo Rivadullo Duró (cujo nome artístico é Pablo Hasél) enfrenta acusações de desordem pública, que podem acarretar três anos de cadeia; atentado à autoridade (ano e meio), quatro delitos de lesões ligeiras (nove meses de prisão e 900 euros de multa) e um de danos (multa de 2700 euros).

Quando os agentes já tocavam com as costas na parede da subdelegação, lê-se na acusação, a que teve acesso o jornal “El Mundo”, “os acusados, com a massa de gente virulenta e atiçada pela situação, continuaram a encurralar os agentes, subtraíram-lhes emissoras de rádio, lançaram-lhes objetos (moedas, ovos, arroz...)”.

Os Mossos dispararam “várias salvas” para repor a ordem, não sem antes as suas carrinhas terem sido vandalizadas, tendo-lhes sido arrancadas peças para atirar contra a polícia. O Ministério Público exige 7000 euros de indemnização por danos materiais ao edifício e 4000 aos agentes feridos, deixando para mais tarde o cálculo dos prejuízos aos veículos.

Governo catalão poupa Hasél

Ao contrário da procuradoria espanhola, o governo regional da Catalunha (que tem tutela da polícia autonómica) não apresentou acusações contra o artista pelos danos causados em Lérida.

Hasél cumpre pena de nove meses e um dia por enaltecimento do terrorismo, na segunda vez que foi condenado por tal delito. Tem outras condenações, como resistência à autoridade, ameaças a uma testemunha e agressão a um jornalista. Algumas ainda admitem recurso.

O músico afirmou não ter intenção de pagar as várias multas a que foi condenado, pelo que a estada no cárcere pode prolongar-se. A sua entrada na prisão suscitou protestos na Catalunha e em Madrid, com episódios de violência e destruição de mobiliário urbano.