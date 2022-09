Noiva de jornalista assassinado pede a Joe Biden para fazer justiça e punir o príncipe saudita

A noiva de Jamal Khashoggi, o jornalista assassinado numa operação aprovada pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, como foi provado pelos serviços de inteligência dos EUA, apelou ao Governo de Joe Biden para que aquele líder seja "punido sem demora", segundo avança o "Guardian".

"A verdade, que já era conhecida, agora está confirmada”, frisou Hatice Cengiz, investigadora turca que estava noiva de Khashoggi, num comunicado divulgado esta segunda-feira. “No entanto, isso não é suficiente para a justiça ser alcançada", realçou ainda.

O governo dos EUA tinha divulgado na última sexta-feira um relatório confirmando que o futuro rei saudita esteve pessoalmente envolvido no assassinato do jornalista, um dos seus maiores críticos. De acordo com o jornal britânico, não se prevê que Washington venha a punir Mohammed bin Salman com sanções financeiras ou de outro tipo.

No apelo ao Governo de Biden, a noiva do jornalista assassinado pôs a tónica em que é preciso punir o príncipe saudita, no objetivo de fazer justiça sobre o caso de Khashoggi e “prevenir a recorrência de atos semelhantes no futuro”.

"Começando pelo governo Biden, é vital que todos os líderes mundiais se perguntem se estão preparados para apertar a mão de uma pessoa cuja culpa pelo assassinato foi provada, mas ainda não foi punida", enfatizou Hatice Cengiz.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, tinha avançado no domingo à cadeia CNN: “acreditamos que existem formas mais eficazes de garantir que isso não aconteça novamente e também de podermos deixar espaço para trabalhar com os sauditas em áreas onde há acordo mútuo - onde há interesses nacionais para os Estados Unidos. É assim que funciona a diplomacia".

Nova "política Khashoggi": EUA impõem restrições de visto a 76 sauditas envolvidos em processos de assassinato ou intimidação

“Vamos responsabilizá-los por abusos aos direitos humanos”, segundo declarou Joe Biden à Univision. A divulgação do relatório da inteligência norte-americana foi ainda acompanhada pela revelação de uma nova "política Khashoggi" que deve impôr sanções de visto a indivíduos que, agindo em nome de um governo estrangeiro, se envolvam em atividades "contra-dissidentes", incluindo assédio, vigilância e ameaças contra jornalistas, ativistas e dissidentes.

Além do relatório publicado na sexta-feira com a avaliação da inteligência dos EUA sobre o assassinato de Khashoggi em outubro de 2018, o Governo de Biden avançou ainda que estava a impôr restrições de visto a 76 sauditas envolvidos no assassinato e na intimidação de críticos sauditas nos EUA.

O governo Biden também anunciou o fim do apoio militar dos EUA à guerra liderada pelos sauditas no Iemen, mas continuará a fornecer armas defensivas à Arábia Saudita.