Trump faz primeiro discurso desde a saída da Casa Branca. Ex-Presidente pondera voltar a concorrer em 2024

Donald Trump sugeriu que poderia candidatar-se novamente à presidência dos Estados Unidos em 2024. O ex-Presidente norte-americano discursou na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Orlando, na Florida, para mostrar que é o líder indiscutível do partido, apesar da derrota em novembro.

"Já sentem a minha falta?" começou por perguntar Trump, no meio de fortes aplausos.

"Estou hoje perante vocês para declarar que a incrível viagem que começámos juntos... nunca houve uma viagem tão bem sucedida - começámos juntos há quatro anos e está longe de ter terminado", disse o ex-presidente.

E acrescentou: "Todos sabíamos que a administração Biden ia ser má, mas nenhum de nós imaginou sequer o quão má iriam ser".

E atacou as políticas de imigração do atual Presidente dos Estados Unidos, alegando que as mudanças políticas de Biden estão a desencadear uma nova crise na fronteira sul e a criar uma crise de jovens migrantes e exigindo que ele "abrisse as escolas".

Disse ainda que Biden estava a inverter as conquistas da sua administração.

Donald Trump sugeriu que o Presidente democrata perderia em 2024: "Quem sabe, posso até decidir vencê-los pela terceira vez" - uma referência à afirmação repetida e sem fundamento de que ele não perdeu as últimas eleições.

Trump descartou qualquer discussão que estivesse a considerar iniciar um novo partido político: "Temos o Partido Republicano. Vai unir-se e ser mais forte do que nunca", disse o ex-Presidente na reunião, que serviu de audição para outros potenciais candidatos à presidência republicana.

De acordo com a CNN, o ex-Presidente ganhou uma sondagem dos participantes do CPAC quando lhes foi perguntado quem eram os seus favoritos como candidatos presidenciais do Partido Republicano de 2024. Mas os resultados sugerem que há interesse por outros potenciais candidatos.

Foram realizadas duas sondagens, uma que incluía o nome de Trump e outra que não incluía. Na primeira, 55% dos participantes disseram preferir o antigo Presidente como seu candidato para 2024, outros 21% apontaram o Governador da Florida Ron DeSantis, enquanto o Governador do Dakota do Sul Kristi Noem foi o terceiro com 4%.

Numa segunda sondagem que excluiu Trump, DeSantis ficou muito à frente dos outros concorrentes no evento que teve lugar no seu estado natal. Nessa sondagem, 43% dos participantes do CPAC apoiaram DeSantis, um aliado próximo de Trump.