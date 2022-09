Galo mata dono com lâmina usada para lutas ilegais

Um galo equipado com uma lâmina usada nos combates ilegais de aves matou o dono, no sul da Índia, no início desta semana. O homem morreu depois de perder bastante sangue na zona da virilha. Não chegou a tempo ao hospital mais próximo.

A notícia é avançada pelo jornal "The Guardian", que conta ainda que o homem era uma das 16 pessoas que organizava a luta de galos na aldeia de Lothunur quando ocorreu o estranho acidente. O galo foi brevemente retido na esquadra da polícia local antes de ser enviado para uma exploração avícola.

A polícia aproveitou para fazer diligências no sentido de deter os restantes organizadores do evento ilegal. "Estamos à procura das outras 15 pessoas envolvidas na organização da luta ilegal", disse o chefe da polícia ao jornal britânico. O grupo pode vir a ser acusado de homicídio involuntário, de apostas ilegais e de acolher uma luta de galos.

As lutas de galos são proibidas, mas ainda comuns em algumas zonas rurais. Galos especialmente criados para estas lutas são munidos de facas ou lâminas de 7,5 cm que são amarradas às pernas. Fazem-se depois apostas sobre qual o galo que irá ganhar o combate.

"Milhares destas aves morrem todos os anos nas batalhas que, apesar dos esforços dos grupos de defesa dos direitos dos animais, atraem grandes multidões", conta o "Guardian".