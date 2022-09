Violência volta às ruas de Barcelona. Dez pessoas foram detidas

Barcelona voltou a ser palco de distúrbios depois de duas noites sem violência.

O jornal "La Vanguardia" revela que três colunas de manifestantes de diferentes partes da cidade convergiram pouco depois das 18h na Plaza Universitat para iniciar uma nova manifestação que visa denunciar a falta de liberdade de expressão, as rendas elevadas, a lei da mordaça, entre outras exigências.

Dezenas de pessoas encapuçadas lançaram um cocktail molotov sobre uma carrinha policial quando no seu interior se encontrava um agente, conta o diário "El Mundo".

O diário espanhol conta que os assaltantes já vandalizaram duas carrinhas da polícia estacionadas em frente à esquadra, pintaram graffiti nelas e incendiaram-nas. Na Rambla, grupos de amotinados lançaram foguetes e outros objetos incendiários na linha da polícia que tentara dispersar os mesmos.

Os desordeiros também atearam fogo à entrada do Hotel NH Calderon, depois de esmagarem as enormes portas de vidro que levam ao estabelecimento. Também destruíram numerosas caixas multibanco e saquearam várias grandes superfícies comerciais, tais como uma loja Decahtlon - que já foi vandalizada na semana passada - ou uma Zara.

"El Mundo" revela que muitos outros estabelecimentos comerciais resistiram porque a maioria dos comerciantes do centro da cidade já os tinham protegidos com tábuas de madeira.

Registaram-se até ao momento vários ataques a lojas, entidades bancárias e hotéis. Até ao momento, os Mossos d'Esquadra detiveram dez pessoas durante os tumultos.

A violência regressou depois de seis noites de distúrbios e protestos na Catalunha contra a prisão do rapper Pablo Hasél e que levaram à detenção de 109 pessoas, de acordo com a agência Lusa. Os tumultos provocaram mais de cem feridos incluindo uma manifestante que perdeu um olho.

O músico Hasél, detido dia 16 na Universidade de Lérida, foi condenado a nove meses de prisão por, segundo a acusação, ter insultado as forças da ordem espanholas, glorificado o terrorismo e injuriado a monarquia. Os factos remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças de ordem espanholas de tortura e homicídios.

Também felicitava os grupos terroristas ETA e GRAPO e desejava balas na nuca a políticos. Hasél tem condenações anteriores por agressões a um jornalista e coação de uma testemunha num processo judicial.

Segunda-feira da semana passada, o artista barricou-se na Universidade de Lérida, a sua cidade natal, na companhia de um grupo de apoiantes. A polícia catalã conduziu-o à prisão na manhã seguinte, para começar a cumprir a pena. As manifestações em Barcelona começaram ao fim da tarde desse dia e a condenação provocou uma onda de protestos em toda a Espanha.