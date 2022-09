Diplomatas russos saíram da Coreia do Norte num carrinho empurrado com as próprias mãos

As fronteiras da Coreia do Norte foram encerradas durante meses, como consequência dos esforços do regime de Kim Jong Un para conter a propagação dos casos de covid-19 no território. Isso deixou de mãos atadas funcionários da embaixada russa em Pyongyang, sem forma de regressar ao país de origem, uma vez que até os voos estão suspensos.

Contudo, uma comitiva constituída por oito diplomatas e pelas suas famílias decidiu pôr os pés ao caminho. E sobretudo as mãos, com as quais tiveram de empurrar um pequeno vagão durante uma odisseia hercúlea de 34 horas que lhes permitiu, finalmente, alcançar a fronteira russa.

Uma parte da viagem foi feita de comboio, outra foi percorrida num autocarro, até que, na fase final, tiveram mesmo de empurrar e fazer deslizar nos carris um carrinho com a força das próprias mãos. O único motor que tinham era a vontade de regressar a casa.

“Como as fronteiras foram fechadas por mais de um ano e o tráfego de passageiros foi interrompido, tratou-se de uma longa e difícil jornada para chegar a casa”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia que divulgou um vídeo, esta quinta-feira, onde se vê o secretário da embaixada russa a empurrar um carrinho carregado com malas e passageiros através de uma linha férrea na fronteira dos dois países.

“Foi preciso encontrar um carrinho, colocá-lo nos carris, pôr as coisas dentro, mandar as crianças sentarem-se e ir embora”, conta o ministério russo, salientando que o pequeno vagão, onde seguia uma criança de três anos, teve de ser empurrado por mais de um quilómetro.

Chegado a solo russo, o grupo apanhou depois um voo em direção a Moscovo.