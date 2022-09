Quatro meses depois do fim da curta mas sangrenta guerra com o Azerbaijão por causa do enclave de Nagorno-Karabakh, a Arménia ainda lambe as feridas de uma pesada derrota no teatro de guerra.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler