Acidente com embarcação no Egito provoca pelo menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um acidente com uma embarcação, na segunda-feira, no Lago Marout, perto de Alexandria (Egito).

De acordo com o governador de Alexandria, Mohammed el-Sharif, citado pela Associated Press (AP), outras três pessoas tiveram de ser transportadas para um hospital

Os trabalhos de resgate ainda estão a decorrer no lago para tentar encontrar as pessoas desaparecidas, acrescentou El-Sharif, enquanto acompanhava as buscas no local. O governador da cidade acrescentou que a maior parte das embarcações que opera no lago está a trabalhar sem licença.

Já o diário estatal "Al-Ahram" noticiou que pelo menos 17 pessoas estavam a bordo do barco quando este se virou. As razões que terão conduzido ao acidente ainda não são conhecidas.