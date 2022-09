Eleições na Catalunha. Separatistas com pressa, mas sem união

Haverá dificuldades, mas no final haverá governo independentista na Catalunha. Tal é a previsão do Executivo espanhol, confirma ao Expresso uma fonte próxima, que pede anonimato. A aritmética parlamentar indica esse caminho: Esquerda Republicana (ERC), Juntos pela Catalunha (JxC, centro-direita) e Candidatura de Unidade Popular (CUP, anticapitalista) somam 74 lugares em 135.

O Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC, centro-esquerda), vencedor das eleições de domingo passado (23% dos vtos) e empatado a 33 deputados com a ERC, será o maior grupo da oposição. O PSC, ramo catalão do Partido Socialista Operário Espanhol — que governa Espanha em aliança com o esquerdista Unidas Podemos (UP) —, exercerá um papel moderador da crescente polarização.