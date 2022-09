Protestos em Myanmar fazem primeira vítima mortal

Os protestos contra o golpe de Estado em Myanmar (antiga Birmânia) fizeram a primeira vítima mortal. Uma jovem, baleada na cabeça no dia 9 de fevereiro quando participava numa manifestação, morreu esta sexta-feira no hospital onde estava internada, em Naypyidaw.

Mya Thwe Thwe Khaing, de apenas 20 anos, manteve-se em estado crítico e o óbito foi confirmado por um médico, que pediu o anonimato. Na manifestação, que foi violentamente dispersada pelas Forças Armadas, outras 20 ficaram feridas. Uma delas continua em situação clínica complicada.

Segundo disse o médico à agência France Presse, a morte da jovem foi confirmada às onze da manhã, hora local (5h30 em Lisboa) e o caso vai ser examinado pela direção do hospital, por ser considerado “uma injustiça”.

“Manteremos a política de tornar pública a causa da sua morte e enviar cópia do laudo médico às autoridades. Queremos que se faça justiça”, acrescentou, confirmando, por outro lado, que o hospital sofreu “forte pressão” da junta militar desde que a jovem entrou na unidade de cuidados intensivos..

Balconista numa mercearia, a jovem sofreu um traumatismo craniano, provocado por um tiro de arma de fogo, segundo explicou a equipa médica que a assistiu. O irmão, Ye Htut Aung, disse à Reuters que embora a sua família apoie os protestos, recomendou que Mya não participasse, por temer a violência policial e militar. “Mas ela insistiu. Era o seu espírito. Ela queria ir e não conseguimos impedi-la”, declarou.

ONU condenou o “uso desproporcionado de força”

O antigo porta-voz do Exército e agora ministro-adjunto da informação, Zaw Min Tun, tinha confirmado esta semana que a jovem foi vítima de tiros, assegurando que as autoridades estão a investigar o incidente.

De acordo com vídeos analisados por organizações humanitárias, a jovem caiu por terra depois de serem ouvidos disparos, quando se afastava da primeira linha da manifestação, enquanto a polícia usava canhões de água para dispersar a multidão.

Nesse mesmo dia, a ONU condenou o “uso desproporcionado de força” contra os manifestantes que contestam o recente golpe militar em Myanmar, denunciando a existência de “feridos graves”, após a utilização de balas de borracha e de granadas de gás lacrimogéneo pela polícia.

Esta é a primeira morte confirmada entre manifestantes desde o golpe militar, que aconteceu no dia 1 de fevereiro.

A jovem converteu-se rapidamente num símbolo de resistência para os manifestantes, que reclamam a libertação da ex-chefe do Governo Aung San Suu Kyi e o fim da ditadura.

O exército prendeu a chefe do governo civil birmanês, Aung San Suu Kyi, o Presidente Win Myint e vários ministros e dirigentes do partido governamental, proclamando o estado de emergência e colocando no poder um grupo de generais.

Esta sexta-feira a onda de protestos continuou em todo o país.