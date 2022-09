Ainda o mau tempo no Texas: “O clima não está apenas frio, está a matar”

Cristian Pavon tinha 11 anos e morreu por hipotermia dentro de casa quando a temperatura exterior desceu para muitos graus abaixo de zero. Nascido nas Honduras, viu neve pela primeira vez na vida um dia antes da sua morte, como conta a BBC, e é uma das (pelo menos) 24 vítimas mortais confirmadas pelas autoridades no Texas, onde a vaga de frio continua a castigar a população. A falta de um sistema de aquecimento foi fatal para a criança e por estes dias em muitas outras casas as pessoas lutam para improvisar soluções contra o frio.

Após a tremenda tempestade de inverno, os cortes de energia - que se arrastaram por quatro dias - começam a estar resolvidos no estado do sul dos Estados Unidos, embora esta sexta-feira cerca de 180.000 residências e empresas continuassem sem eletricidade. Para cerca de 13 milhões de texanos o acesso a água potável é agora o mais difícil. Centenas de sistemas de fornecimento ficaram danificados por terem congelado e em quase metade da região, onde as pessoas já recorrem à neve como alternativa, repete-se o alerta: se for para consumir, é preciso ferver a água, mesmo que filtrada.

bloomberg

Como sublinhou o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, “o clima não está apenas frio, está a matar”. Enquanto recomendam que as pessoas não saiam à rua, as autoridades admitem que o número oficial de mortes venha a subir e estão sem mãos a medir, nomeadamente para distribuir rapidamente água engarrafada e geradores de energia às pessoas necessitadas. A ajudá-las têm várias cervejarias e outras empresas locais, também a fornecer água potável.

A gravidade da situação levou o Presidente Joe Biden a aprovar esta quinta-feira o estado de emergência para o Texas. Os alertas de tempestade mantiveram-se esta sexta-feira em vigor em grande parte do estado, ainda que o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) tenha anunciado que as temperaturas vão subir nos próximos dias.

joe raedle

O mau tempo não atingiu apenas o Texas. Vários outros estados do sul sofreram por tempestades de neve e gelo esta semana, com o clima extremo a cortar a água na cidade de Jackson, Mississippi - onde vivem cerca de 150.000 pessoas - assim como no maior condado do Tennessee que inclui a cidade de Memphis, com mais de 651.000 habitantes.

A situação transformou-se num problema político quando, em plena crise por causa do mau tempo, o senador republicano do Texas, Ted Cruz deixou Houston (na quarta-feira) para passar férias no México com a família. Cruz peiu desculpa e regressou no dia seguinte, mas não escapou às críticas. Sobretudo depois de se terem tornado virais as fotografias onde aparecia de calças de ganga, camisa de manga curta, sapatos desportivos e uma máscara com a bandeira do seu Estado no aeroporto e no avião com destino a Cancun.

Quanto às mortes registadas no Texas, há casos de pessoas que morreram em acidentes de trânsito, e outros de mortes por envenenamento por monóxido de carbono, por causa do recurso ao funcionamento de carros e geradores internos para aquecimento.

Pelo menos quatro pessoas morreram após um incêndio provocado numa casa em Houston, que as autoridades disseram poder ter sido originado por velas acesas.