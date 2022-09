“Morte ao estado fascista”: vidros e ferros atirados contra as autoridades, cargas policiais, incêndios - uma noite de violência em Espanha

Centenas de pessoas saíram esta quarta-feira noite à rua para protestar contra a detenção de Pablo Hasél: as manifestações ficaram marcadas pela violência e confrontos com os agentes da autoridade. Nos diferentes locais a polícia recorreu a cargas policiais para tentar conter os manifestantes.

Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas, 35 das quais polícias. Três tiveram de ser transferidas para um hospital. A polícia fez 19 detenções.

Na capital, foi junto à Porta do Sol que a ação de protesto se iniciou. Entre os participantes eram visíveis cartazes com frases como “Liberdade Pablo Hasél. Amnistia total” ou “Pablo Hasél liberdade, fora a justiça franquista”, com os manifestantes a insultarem a polícia e a arremessarem mobiliário urbano e outros objetos contra membros das Unidades de Intervenção da Polícia (UIP). Em resposta, os agentes usaram balas de borracha e gás lacrimogéneo.

getty

As imagens mostram contentores incendiados e foram derrubadas as vedações que cortavam o acesso ao Metro da zona, que está em obras, enquanto os empregados das lojas mais próximas se fecharam nos estabelecimentos, que os manifestantes tentaram arrombar.

Barcelona viveu um cenário parecido, com milhares de pessoas nas ruas da capital catalã pelo segundo dia consecutivo, protestando contra a prisão de Pablo Hasel, detido por injúrias à monarquia e glorificação do terrorismo.

A concentração, que começou por volta das 19h (18h em Portugal Continental) junto aos Jardinets de Gràcia, seguiu para a Praça da Catalunha e depois para a Praça Urquinaona, onde foram erguidas as primeiras barricadas e onde a polícia catalã, os Mossos d'Esquadra, dispararam os primeiros projéteis viscoelásticos.

getty

Apesar do forte dispositivo antimotim, o clima de tensão tornou-se clima de concretização. Segundo os números da Guarda Urbana, participaram cerca de 2.200 pessoas, com a ação a terminar com o incendiamento de barricadas na Praça Urquinaona, onde se ouviu os manifestantes entoar 'slogans' como “liberdade Pablo Hasel” e “os Bourbons são ladrões”. Empunharam também faixas com a frase “morte ao estado fascista”, reproduzindo a declaração de Hasel no momento em que foi detido.

Como em Madrid, os manifestantes arremessaram objetos, vidros e ferros contra a polícia e provocaram vários incêndios.

getty

Os protestos estenderam-se a outras cidades catalãs e aconteceram noutras partes de Espanha.

Uma manifestação pacífica de cerca de um milhar de pessoas acabou em confrontos com a polícia regional da Catalunha em Lleida, perto da penitenciária onde está detido o ‘rapper’ - condenado a nove meses de prisão.

A manifestação começou de forma pacífica e decorreu até às portas do centro Penitenciário Ponent sem incidentes, onde foram cantadas músicas de Palo Hasel, mas os distúrbios começaram pouco depois.

Quando os manifestantes se aproximaram da prisão, alguns dos presos inclinaram-se para fora das janelas para gritar “liberdade de expressão’, enquanto as pessoas que estavam na manifestação gritavam slogans a favor da liberdade do ‘rapper.

Os incidentes começaram a partir das 21h, quando os manifestantes ergueram barricadas com caixotes de lixo que foram incendiados perto da prisão, onde havia uma forte presença policial.

Sevilha e Granada registaram ações de protesto idênticas.

O historial do rapper com a justiça é já antigo, com recursos e penas suspensas pelo meio. Desde o início da década que é acusado da prática de crimes, sendo que em 2014 foi mesmo condenado pela prática de crime de glorificação de terrorismo, até por músicas escritas com elogios a grupos terroristas, como a ETA ou o GRAPO. Também agrediu um jornalista com um líquido de limpeza, a que acresce a desobediência a autoridades. Mas é a sentença relativa a tweets publicados, entre outros sobre a monarquia e o rei emérito Juan Carlos I, a que está a levantar mais dúvidas.

“Parasitas”, “mafiosos”, “ladrões”, “monarquia mafiosa e medieval”, “gangue criminoso”: estes foram adjetivos utilizados pelo rapper que a justiça espanhola considerou “impertinentes e desnecessários”, segundo relatou o jornal espanhol Público em 2018, aquando da sentença. “Chamam gangue criminoso aos grafiteiros mas não à monarquia. Que estado demente”, foi um dos tweets que escreveu.

São tweets como este (64) que justificam a mais recente condenação a nove meses de prisão, a que acresce o pagamento de uma multa de 30 mil euros. Hasél era convidado a entregar-se voluntariamente à prisão mas recusou. O seu último tweet é um comunicado em que já avisava que não iria de livre vontade cumprir uma pena “tão injusta”. O prazo terminou na sexta-feira e foi dada ordem de prisão.