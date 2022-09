Jiadista que viveu em Portugal condenado à pena máxima em França

O marroquino Hicham El-Hanafi, que viveu em Aveiro entre 2013 e 2016, foi condenado à pena máxima de 30 anos de prisão, por crimes de terrorismo, por um tribunal especial em Paris. Os seus cúmplices Hicham Makran e Yassine Bousseria foram condenados a 22 e a 24 anos de prisão.

Os três homens tinham começado a ser julgados a 1 de fevereiro, sob a acusação de terem planeado um ataque em Paris, a 1 de dezembro de 2016, que foi impedido através de uma operação de ciberinfiltração da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI) no seio da organização jiadista.

Nesse ano, a DGSI soube que o Daesh tentava comprar armas em França para levar a cabo ações violentas naquele país. Ulisses — um agente encoberto da DGSI que depôs por videoconferência durante o julgamento, sem mostrar o rosto — fez-se passar por um traficante de armas e conseguiu, através de mensagens encriptadas no Telegram, ganhar a confiança de ‘Sayyaf’, um oficial sé­nior do grupo terrorista na Síria.

Este encomendou a Ulisses quatro Kalashnikov e em junho desse ano mandou esconder €13.300 num cemitério em Paris, dinheiro que foi recolhido pela polícia, revela o “Le Monde”.

As prometidas armas de guerra, previamente desativadas, foram enterradas pelas autoridades na orla da floresta de Montmorency, a norte da capital. Ulisses forneceu as coordenadas GPS aos terroristas para lá chegarem e foi instalado no local equipamento de vigilância para os apanhar em flagrante. Mas, um mês depois, Sayyaf interrompeu de repente os contactos com Ulisses.

O caso esteve estagnado durante algum tempo, mas foi então que entrou em cena Hicham El-Hanafi, que chegou a Marselha oriundo de Portugal no final de 2016.

Este marroquino, hoje com 30 anos, residia em Aveiro desde 2013, com o seu mentor, Abdesselam Tazi, da mesma nacionalidade. Em Portugal levantaram suspeitas ao tentar recrutar jovens magrebinos para o Daesh. E a partir do verão de 2015 passaram a estar na mira da Polícia Judiciária e dos serviços de informações portugueses.

El-Hanafi, que viajou nesse perío­do com Tazi pela Europa e pela América Latina, terá estado por um breve período na Síria, em 2015, a receber treino paramilitar do Daesh. Voltou à Europa e acabou por fazer a viagem de camioneta, sem retorno, entre Portugal e França.

Foi nessa altura que um outro agente da DGSI infiltrado no Daesh recebeu a ordem de um emir da Síria de que deveria arranjar alojamento para um operacional em Marselha. O anfitrião do apartamento acabou por ser o próprio agente encoberto, que deteve El-Hanafi a 20 de novembro de 2016. Nessa altura foram também detidos mais dois cúmplices em Estrasburgo agora condenados.

As autoridades descobriram que, seis dias antes de ser preso, El-Hanafi tentou por duas vezes localizar as quatro Kalashnikov depositadas na floresta de Montmorency e que iria comprar duas armas de guerra por €4 mil nos arredores de Paris.

Os investigadores suspeitam que El-Hanafi era uma figura central nesta célula e fazia preparativos para cometer atentados em Paris.