Explosão em Lidl na Alemanha faz três feridos. Autoridades desconfiam de carta armadilhada

Uma explosão na sede do Lidl em Neckarsulm, nos arredores de Estugarda, na Alemanha, fez pelo menos três feridos, refere a polícia no local, citada pelo “Der Spiegel”. As autoridades suspeitam que a origem da explosão está num engenho enviado por carta para a empresa.

Todas as pessoas feridas foram encaminhadas para o hospital. Duas têm ferimentos ligeiros, a terceira encontra-se numa situação um pouco mais preocupante. Nenhuma corre risco de vida.

A explosão aconteceu pelas 14h50 (13h50 em Portugal continental).

Acrescenta ainda a mesma publicação que o edifício faz parte dos serviços administrativos do Lidl e que cerca de 100 pessoas foram retiradas do local por precaução. Um helicóptero foi enviado para o local.

Embora não haja conhecimento de ameaças ou chantagem à empresa, as autoridades estão a investigar a possível ligação desta explosão com uma outra esta terça-feira. Dessa vez o alvo tinha sido a empresa alimentar Wild Flavors, em Eppelheim (a cerca de 60 quilómetros da explosão desta quarta-feira). O engenho detonou quando um funcionário - a única pessoa ferida - abriu uma embalagem.

As autoridades acreditam que o aconteceu na sede do Lidl terá tido contornos semelhantes.