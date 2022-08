Quando as redes sociais silenciam os políticos, onde está a fronteira da liberdade de expressão?

John Adams, segundo Presidente dos Estados Unidos, escreveu o seguinte nas margens do “Ensaio de Um Quadro Histórico do Espírito Humano”, do filósofo francês Marquês de Condorcet, no capítulo sobre os benefícios de uma imprensa livre: “Já se propagou mais informação falsa na imprensa nos últimos dez anos do que nos 100 antes de 1798.” Os jornais eram extensões dos comícios e serviam declaradamente para denegrir oponentes ou até anunciar a morte de algum, como aconteceu a Thomas Jefferson, estava ele bem vivo. A desinformação tem séculos e a descrença nos meios de comunicação também.

Muitos defensores do controlo das redes sociais acreditam que a invasão do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, a 6 de janeiro deste ano, foi desencadeada ou fortemente incentivada por conteúdo publicado no Twitter pelo então ainda Presidente. Donald Trump está a ser julgado no Senado por incitação à insurreição e foi permanentemente banido do Twitter (e do Facebook, Instagram, Snapchat, entre outras redes sociais) a 8 de janeiro. No discurso desse dia, repetiu pela enésima vez a mentira de que as eleições presidenciais foram uma fraude, pediu “uma marcha até ao Capitólio” e instou os seus apoiantes a mostrarem “força” na luta pelo país que desejam.