Livre para se candidatar à presidência em 2024, Trump vai andar por aí: “Nos meses que se seguem, tenho muito a partilhar convosco”

Donald Trump não esperou muito para emitir um comunicado dando conta do seu estado de alma, após o Senado norte-americano o ter ilibado do processo de destituição (impeachment) que estava a decorrer. O ex-Presidente era acusado de incitar a invasão do Capitólio por apoiantes, a 6 de janeiro.

"É um triste comentário dos nossos tempos que um partido político na América tenha recebido um livre passe para denegrir a letra da lei, difamar a execução da lei, atiçar multidões, desculpar revoltosos, e transformar a justiça numa ferramenta de vingança política, e que persiga, marque, anule e suprima todas as pessoas e pontos de vista com os quais não concorda", disse Trump, citado pelo "The Washington Post".

Para o ex-Presidente, a segunda tentativa de destituição não passou de "mais uma fase da maior caça às bruxas da história" da América. Uma vez que o resultado do processo concluído no sábado, com 57 votações a favr da sua condenação e só 43 contra assim o permite, Trump deixa a promessa de não abandonar a política: "O nosso movimento histórico, belo e patriótico para 'Tornar a América Grande de novo' só agora começou."

O anterior governante disse ainda que dará notícias nos próximos tempos: "Nos meses que se seguem, tenho muito a partilhar convosco, e espero que continuemos a nossa incrível jornada para alcançar a grandeza da América para todo o nosso povo. Nunca aconteceu nada igual!."