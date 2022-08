Eleições na Catalunha com baixa participação (menos 12 pontos percentuais do que em 2017) e muitas incógnitas

junts per catalunya

Num contexto pandémico, era já expectável que a participação nas eleições autonómicas catalãs, que têm lugar este domingo, diminuísse. Por isso, o balanço mais recente, às 13h locais (12h em Portugal continental), que indica uma descida de 12 pontos em relação à ida às urnas de 2017 — de 34,6% para 22,7% —, não causou grande surpresa.

Tarragona é a província que regista uma queda mais abrupta na abstenção, de 12,4%, seguida de Barcelona. Por sua parte, Girona e Lérida lideram na comparência às urnas, com 24,1% e 23,9% respetivamente.

Dos três partidos políticos que disputam a vitória nestas eleições, o candidato socialista Salvador Illa estava à frente nas sondagens, contrariando a tendência independentista que há quase dez anos se mantém na região. Traduzindo em números, o Partido Socialista da Catalunha (PSC, associado ao PSOE) apresentava vantagem (21-22%) face às duas principais formações independentistas que governam coligadas a comunidade autónoma: a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, 20-21%) e o Juntos pela Catalunha (JxC, 19-20%).

Os partidos separatistas, que estão no poder na Catalunha, parecem bem colocados para manter a maioria, mas extremamente divididos e com um eleitorado desiludido com a tentativa falhada de independência da região em 2017, o que leva o candidato socialista a ter esperanças num bom resultado.

Segundo o jornal "El País", a grande incógnita destas eleições passa pelas alianças que dela venham a resultar, já que os partidos independentistas fecharam a campanha anunciando que não irão negociar com os socialistas.