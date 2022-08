Trump absolvido pelo Senado no segundo processo de destituição

O Senado norte-americano já decidiu: Donald Trump foi absolvido da acusação de “incitamento a uma insurreição” no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro. O desfecho da votação ditou 57-43 a favor do impeachment, o que é insuficiente para a condenação - são necessários dois terços.

De acordo com o “New York Times”, sete republicanos votaram favoravelmente, acompanhando os 50 democratas, transformando esta quarta votação de impeachment da história do país na que obteve maior peso de parte a parte. Isto é, este caso foi o que garantiu mais pontes entre ambos os partidos.

Foi a segunda vez que a atuação de Donald Trump, o agora ex-Presidente dos Estados Unidos, esteve em discussão num caso de destituição ou impeachment. Uma fonte da equipa de Trump disse à CNN que sentiram um alívio quando os democratas deixaram cair o plano de ouvir testemunhas. Embora esperassem que cinco ou seis republicanos votassem favoravelmente ao impeachment de Trump, foi "inesperado e chocante" essa cifra ter chegado aos sete, admitiu a mesma fonte. Seriam precisos mais 10 votos de republicanos para a condenação do ex-governante.

Donald Trump reagiu pouco depois da conclusão da votação, num comunicado, avisando que o movimento "histórico, patriótico e bonito" que o tem como bandeira "está apenas a começar". O ex-Presidente, que agradeceu à equipa de advogados por defenderem a "justiça" e a "verdade", adiantou que terá muito para partilhar com os apoiantes nos próximos tempos, com quem quer continuar a partilhar esta "jornada incrível".

O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse depois da votação que os apoiantes de Trump que invadiram o Capitólio foram "alimentados por falsidades selvagens pelo homem mais poderoso da Terra". Afinal, "ele estava zangado, perdera a eleição". Trump criou e inflamou a narrativa de que as eleições de 3 de novembro haviam sido fraudulentas. E McConnell, que votou contra o impeachment, sentenciou: "As ações do ex-Presidente Trump que precederam o motim foram uma negligência desgraçada".

Bill Cassidy, senador republicano do Louisiana, explicou porque votou a favor da condenação ao ex-governante: "A nossa Constituição e o nosso país são mais importantes do que qualquer pessoa. Eu votei para condenar o Presidente Trump porque ele é culpado", disse o republicano via comunicado, aqui citado pela CNN.

Este processo avançou quando restavam a Trump poucos dias na Casa Branca, mas os democratas quiseram avançar na mesma, pois seria criar um precedente perigoso de impunidade, explica este artigo do "New York Times". A tomada de posse de Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, aconteceu no dia 20 de janeiro.

O documento que desenhava o caso de “incitamento a uma insurreição” contra Donald Trump foi desenvolvido por David Cicilline, de Rhode Island, Ted Lieu, da Califórnia, Jamie Raskin, de Maryland e Jerrold Nadler, de Nova Iorque, que acusavam na altura o ainda Presidente Trump de "ser culpado de incitar a violência contra o Governo dos Estados Unidos".