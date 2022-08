Japão. Sismo de 7,1 na escala de Richter abala a costa de Fukushima

Há dez anos, Fukushima sofria um abalo de magnitude 9, acompanhado por um tsunami, que ocasionaria 15 mil mortes e arrasaria com a central nuclear próxima da cidade, provocando um desastre de proporções épicas. Do sismo que teve lugar este sábado no Japão, junto à costa e sensivelmente no mesmo lugar do anterior, ainda não se conhecem as consequências.

Sabe-se, sim, que a magnitude atingiu os 7,1 na escala de Richter e que durou 30 segundos, com início às 23h08 e epicentro a cerca de 60 quilómetros de profundidade. Foi sentido com força nas cidades de Fukushima e Sendai, e com menos intensidade em Tóquio, a capital do país. A Agência Meteorológica do Japão observou que o terramoto pode causar uma ligeira elevação no nível do mar, embora o alerta de tsunami não tenha sido ativado.

Tanto em Fukushima como em Miyagi, na costa nordeste do Japão, o terramoto atingiu o nível seis na escala japonesa, cujo máximo é sete.

O gabinete do primeiro-ministro japonês e a Tepco (Tokyo Electric Power Company), que opera nas plantas nucleares, encontram-se a monitorizar as mesmas para assegurar-se de que não há fugas radiativas.

O executivo japonês formou uma equipa de emergência para reunir informações e avaliar a situação, segundo a rede estadual NHK.

Desconhece-se ainda se existem danos materiais ou se o forte terramoto causou vítimas ou feridos.