EUA. Democratas deixam cair plano para chamar testemunhas: votação do processo de impeachment de Trump avança

Primeiro esperava-se uma absolvição e que o assunto ficasse arrumado em poucas horas, depois o processo de impeachment de Donald Trump voltou a ganhar pulso, com a intenção do Senado de chamar testemunhas a depor. A seguir, abrindo finalmente caminho às alegações finais e à votação, os democratas voltaram atrás, abandonaram o plano e chegaram a um acordo com os republicanos, escreve o “Washington Post”. Ou seja, a decisão por “incitamento a uma insurreição” de Trump, no tal motim e invasão ao Capitólio, a 6 de janeiro, será votada ainda este sábado.

Puxemos a fita atrás. Os democratas planearam ouvir a republicana Jaime Herrera Beutler, a representante de Washington, que revelou o teor de um telefonema entre o então Presidente e Kevin McCarthy, o líder da minoria republicana na Câmara, a 6 de janeiro. Segundo Jaime Herrera Beutler, McCarthy terá pedido a Trump para demover os seus apoiantes. “Bom, Kevin”, terá respondido o Presidente, “parece que aquelas pessoas estão mais aborrecidas com as eleições do que você”.

A estratégia no Senado, para ouvir Beutler, chegou depois de o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, indicar que ia votar pela absolvição de Trump. "Estou convencido de que as destituições são sobretudo uma ferramenta de afastamento", explicou em comunicado McConnell, aqui citado pelo "Politico". Mas tudo mudou (por pouco tempo).

Germano Almeida, especialista em política norte-americana, diz ao Expresso que essa opção de chamar a depor testemunhas não foi uma surpresa, pois sem um “golpe de teatro” a votação seria resolvida este sábado, assim prolongava-se a trama. Mas aconteceu mais uma reviravolta surpreendente e os partidos chegaram a acordo: a declaração da congressista republicana Herrera Beutler foi aceite como prova.

“Agora está claro que Trump apoiou as ações da multidão”, disse o democrata Jamie Raskin, um dos gestores do processo de impeachment. “E por isso tem de ser condenado. É simples.”

Isto significa que, à hora da publicação deste artigo, o processo está na fase dos argumentos finais e caminha para a derradeira votação. Germano Almeida prevê o cenário de maioria simples a favor do impeachment - seriam necessários dois terços para haver condenação. Mas não deixa de ser significativo o que estamos a observar, explica. “Vai ser de longe o impeachment mais grave de um Presidente e isso tem o seu peso. Por outro lado, poderá haver aqui condições para avançar, depois disso, para uma resolução no Senado que declare que Trump não pode candidatar-se em 2024 e que lhe retire todas as regalias como ex-Presidente, nomeadamente a reforma vitalícia".

Este sábado deverá assim ser conhecido o desfecho do segundo processo de impeachment contra Donald Trump.