Covid-19: Checos correm para fronteiras com a Alemanha antes do seu encerramento

Os checos correram este sábado para a fronteira com a Alemanha para a atravessar antes do seu encerramento no domingo, decidido por Berlim para conter a propagação das variantes contagiosas do novo coronavírus.



Na quinta-feira, o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, anunciou que a Alemanha iria fechar as suas fronteiras com a República Checa e a região austríaca do Tirol no domingo e estabeleceria postos de controlo fixos nessas fronteiras, na Saxónia e Baviera.

"Tenho que cruzar a fronteira antes da meia-noite", disse à agência AFP Ludvik Boucek, um motorista de pesados, no posto fronteiriço de Rozvadov.

"Felizmente o despachante da minha empresa avisou-me do encerramento. Não tinha conhecimento de nada", acrescentou Boucek, que viajava em direção ao Reino Unido.

Milan Vaculka, outro camionista que espera a sua vez para cruzar a fronteira com a Baviera, mostrou-se preocupado com quando e como poderá voltar para casa.

"Não temos ideia de como as coisas vão ser quando voltarmos. Ninguém nos disse nada sobre isso", disse à AFP.

Apenas os trabalhadores transfronteiriços que exerçam uma função essencial, como os profissionais de saúde e funcionários de instituições de terceira idade, bem como os alemães que pretendam regressar a casa, terão permissão para atravessar a fronteira.

"Os trabalhadores checos transfronteiriços que trabalham na Alemanha terão que receber um certificado que comprove a natureza indispensável da sua profissão e um teste negativo todos os dias", anunciou hoje o Ministério checo das Relações Exteriores.

"Os controles fronteiriços estarão em vigor por pelo menos dez dias", acrescentou.

Outros viajantes, bem como estudantes transfronteiriços, terão de passar por uma quarentena de duas semanas. Dezenas de milhares de checos viajam para a Alemanha regularmente para trabalhar, muitos deles no setor de saúde.

No final de janeiro, a Alemanha já tinha restringido as viagens dos países ou regiões mais afetadas pelas novas variantes do novo coronavírus.

O parlamento da República Checa, um dos países com maior taxa de contágios pelo novo coronavírus na Europa, recusou na quinta-feira o pedido do Governo de coligação minoritária para prolongar o atual estado de emergência.

A decisão significa que as medidas nacionais, tais como o encerramento de lojas e locais de entretenimento não essenciais, bem como as restrições à circulação de pessoas, incluindo o atual recolher obrigatório noturno, deixarão de ser aplicáveis a partir das 00:00 de segunda-feira.