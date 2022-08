Itália. Mario Draghi com Governo político, mas com tecnocratas em pastas chave

O novo primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, anunciou esta sexta-feira um Governo com 23 ministérios outorgados aos partidos que o apoiam, mas destinou a reconhecidos técnicos pastas importantes como a Economia, Interior ou Transição Energética.

Segundo o antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE), o Ministério da Economia será liderado pelo ex-diretor do banco de Itália (BdI), Daniele Franco, e o da Inovação e Transição Digital a Vitorio Colao, ex-conselheiro delegado da operadora de telecomunicações Vodafone.

Como ministro para a Transição Energética Draghi escolheu Roberto Cingolani, enquanto o da Justiça ficará nas mãos de Marta Cartabia, que foi a primeira mulher presidente do Tribunal Constitucional em Itália.

Os restantes ministérios foram atribuídos aos partidos que apoiam Draghi, como o Movimento 5 Estrelas (M5S), o Partido Democrata (PD, centro-esquerda), o Livres e Iguais (esquerda), o centrista Itália Viva, de Matteo Renzi, a conservadora Força Itália e a Liga (extrema-direita).

A tomada de posse do novo Governo realiza-se sábado às 12h00 locais (11h00 em Lisboa) no Palácio do Quirinale, sede da Presidência de Itália.

Depois, no início da próxima semana, os membros do novo Governo terão de prestar juramento e de receber os votos de confiança das duas casas do Parlamento -- Câmara dos Deputados e Senado.

Draghi disse ter aceitado o convite do Presidente italiano, Sergio Mattarella, para assumir o cargo de primeiro-ministro de Itália, depois de ter garantido o apoio de quase todos os partidos representados no Parlamento.

O anúncio foi feito pelo próprio economista, no final de um encontro hoje com Mattarella, a quem garantiu ter recebido o apoio suficiente dos partidos para formar um novo executivo.

Draghi, que tem como crédito ter salvado o euro enquanto presidente do BCE, vai ter pela frente a tarefa de encontrar uma forma de investir de forma rápida e eficaz os 209 mil milhões de euros de fundos europeus do Plano de Recuperação contra os efeitos da crise económica, social e sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19.

Draghi, de 73 anos, substitui Giuseppe Conte, que renunciou depois do partido Itália Viva, de Matteo Renzi, parceiro da coligação governamental, ter abandonado o Governo, deixando-o sem maioria no Parlamento.

A 03 deste mês, Draghi aceitou, "embora com reservas", a tarefa de formar um Governo, após a demissão de Conte, nove dias antes, prudência que justificou por pretender constatar, primeiro, que apoios poderia obter para governar.

O economista, muito apreciado no país, foi escolhido por Mattarella para governar após a saída de Conte e para evitar eleições antecipadas, desaconselháveis numa altura em que Itália está a tentar controlar a pandemia do coronavírus.

Nos últimos dias, Draghi realizou duas rondas de consultas com os partidos e obteve o apoio de todos, exceto dos Irmãos de Itália (extrema-direita), de Giorgia Meloni, que tem 19 dos 315 assentos no Senado e 33 dos 630 na Câmara dos Deputados.