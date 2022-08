Funcionários ligados ao processo eleitoral de Myanmar estão a ser detidos: "Precisamos de mais do que uma declaração num pedaço de papel"

No primeiro dia de fevereiro, os birmaneses entraram na máquina do tempo e voltaram a acordar num regime militar, o tal que pintou o país durante quase 50 anos desde 1962. Os militares tomaram as ruas e as instituições de Myanmar, antiga Birmânia, e detiveram a líder Aung San Suu Kyi, Presidente do país, outros elementos da Liga Nacional para a Democracia e ativistas. O ato eleitoral de novembro foi fraudulento, denuncia o exército. Sem provas e com indicações contrárias de instituições independentes.

A vitória importante de Suu Kyi nessas últimas eleições, em que ganhou ainda mais peso no parlamento, semeou a teoria da fraude. Passados pouco mais de 10 dias, surgem agora as primeiras notícias de detenções de elementos da comissão eleitoral, conta o “Guardian”. Os militares estão a exigir-lhes que mostrem provas de fraude no processo eleitoral, diz ao diário britânico um membro senior dessa organização e um outro indivíduo de uma associação de direitos humanos.

A Comissão Eleitoral da União (CEU) do país recusou as alegações dos militares, mas teme-se que esta campanha de detenções e de intimidação desague num cenário: estarão os militares agora a pressionar os membros da CEU para garantirem a legitimação do golpe? Observaram-se nas últimas 48 horas detenções pelo menos em Rangum, Mandalay, Sagaing e Bago, disse uma fonte da comissão ao “Guardian”.

A Associação de Assistência de Presos Políticos de Myanmar confirmou as detenções e garantiu que estão a pedir aos oficiais da comissão detidos para escreverem que as eleições foram fraudulentas, questionando-os ainda sobre a lista de eleitores e sobre os boletins de voto. “Mesmo que o staff da CEU colabore com a investigação, o resultado e decisão serão ditados pelos militares, por isso a CEU não pode proteger a integridade da nossa democracia e a verdade”, alerta num comunicado a Associação de Assistência de Presos Políticos.

Na quinta-feira, os novos 'donos' do país disseram à população em protesto para voltar ao trabalho, isto já depois de interferir na Internet e acesso às redes sociais. A onda da desobediência civil foi crescendo e levou muitos milhares para as ruas da antiga Birmânia, que tem uma Constituição desenhada pelos militares, em 2008. Os protestos duram há uma semana. Nesse mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram as primeiras sanções, escreve a Reuters. O Reino Unido deu conta de que está a considerar avançar com medidas punitivas.

O general Min Aung Hlaing, o líder das tropas que tomaram o país, referiu-se aos manifestantes como “pessoas sem escrúpulos” e já se registaram alguns incidentes entre militares e povo, culminando em várias detenções. Os insatisfeitos contam com o contributo de médicos, professores, trabalhadores dos caminhos de ferro e outros funcionários do Estado. “Os que estão afastados das suas funções são solicitados a regressar imediatamente às suas funções pelos interesses do país e do povo, sem que se foquem na emoção”, disse o general nas últimas horas.

“Precisamos de mais do que uma declaração num pedaço de papel"

Numa sessão extraordinária do Conselho de Direitos Humanos (CDH) sobre Myanmar, solicitada por países europeus, o relator especial das Nações Unidas, Tom Andrews, leu uma mensagem de um ativista birmanês que se encontra escondido: “Precisamos de mais do que uma declaração num pedaço de papel. Precisamos de uma ação real das Nações Unidas”. Andrews instou o CDH a apelar ao Conselho de Segurança da ONU para manter todos os cenários em aberto previstas para lidar com violações de direitos humanos, nomeadamente sanções, embargos de armas e proibição de viagens. Este relator especial sugeriu ainda ação criminal.

Já a alta comissária adjunta para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Nada al-Nashif, quer ver as sanções direcionadas para os obreiros do golpe. "Os líderes deste golpe são um alvo apropriado”. De acordo com al-Nashif, a ONU "está a acompanhar de perto a situação de mais de 350 políticos, funcionários do Estado, ativistas e membros da sociedade civil, incluindo jornalistas, monges e estudantes, que foram levados sob custódia".

O Facebook, a mais popular ferramenta de comunicação entre a população e até para comunicados governamentais do anterior Executivo, anunciou que colocou em marcha restrições às publicações dos militares birmaneses, para travar o alcance das publicações dos responsáveis pelo golpe de Estado e secar a torneira da informação falsa.