Ao 17º dia de crise, Mario Draghi está pronto para formar Governo

Dezassete dias depois de Giuseppe Conte se ter demitido do cargo de primeiro-ministro por falta de apoio do Senado, Mario Draghi — o homem que a Europa batizou de ‘Super Mario’ quando presidiu ao Banco Central Europeu — está pronto para ir ao Palácio do Quirinale, esta sexta-feira ou (amanhã) sábado, e apresentar ao Presidente Sergio Mattarella os nomes que integrarão o seu Executivo.

A luz verde do Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) chegou de quinta para sexta-feira, após referendo digital entre os militantes deste partido. Foi determinante para pôr fim ao impasse político em Itália, criando as condições necessárias para a formação de um Governo liderado por Draghi. O experiente economista de 73 anos afirma estar disposto a aceitar nomes indicados pelos partidos que lhe deram respaldo.

Com o ex-vice-primeiro-ministro Matteo Salvini (da Liga, partido de direita radical xenófoba) a prometer “nada de litígios e ideologia”, porque “é tempo de trabalhar” (ver abaixo), Draghi elege a palavra coesão como chave e guia do futuro Governo.

“Coesão social, mas também coesão das forças que apoiarão a ação do Executivo. Só com coesão se podem tomar decisões corajosas no país. E é por isso que os partidos da grande maioria confiam que o [indigitado] primeiro-ministro levará em conta suas sensibilidades na escolha dos ministros”, escreve a agência Ansa.

Segundo o jornal “La Repubblica”, o fundador do M5S, Beppe Grillo, indicou os nomes de Catia Bastioli para a pasta da Transição Ecológica e Luigi Di Maio, que foi vice-primeiro-ministro de Conte entre 2018 e 2019. A Liga propôs Giancarlo Giorgetti para a pasta do Desenvolvimento Económico e Transportes, e Dario Franceschini.

Poderá, informa a imprensa italiana, haver até dez ministros sugeridos pelos partidos. Draghi tem o apoio do M5S, Liga, Partido Democrátivo (PD, centro-esquerda), Livres e Iguais (esquerda), Itália Viva (centro), Força Itália (centro-direita, chefiado pelo antigo primeiro-minisro Silvio Berlusconi). O único dos principais partidos a opor-se à nomeação foi o ultradireitista Irmãos de Itália (FdI).

A crise política no Executivo italiano começou a 26 de janeiro, com a demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte (que está em funções de gestão corrente desde então), depois de o partido Itália Viva (centro), do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, lhe ter retirado o apoio, custando ao Executivo a maioria parlamentar.

Conte, professor de Direito, liderou o destino de Itália no primeiro ano da covid-19. Passados onze meses e meio e 92.729 vítimas da pandemia depois, continuava a manter a confiança de muitos italianos nas sondagens.

Draghi é o senhor que se segue para chefiar o Governo de Itália e gerir a bazuca europeia para recuperação pós-pandémica. Ficou famoso pela atitude que teve em 2012 quando, como responsável máximo pelo euro no BCE (Banco Central Europeu), fez saber que tudo faria para salvar a moeda única europeia.