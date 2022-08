“É preciso que alguém investigue isto”, pediu advogado de Trump ao Governo ucraniano

“É preciso que alguém investigue isto”, disse Rudy Giuliani, advogado pessoal do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, ao telefone com membros do Governo ucraniano. A transcrição da chamada foi obtida pela “Time” e, segundo a revista, “é a prova mais evidente das tentativas” de Giuliani de “fazer pressão em benefício” de Trump.

A chamada durou 40 minutos e o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque insistiu mais de uma vez no assunto: “Deixem estas investigações prosseguir”, pediu, alternado entre ameaças implícitas — “Tenham cuidado” — e promessas de melhoria das relações entre a Ucrânia e o então Presidente Trump, assim que este fosse eleito para um segundo mandato na Casa Branca.

“Não quero que ninguém tenha problemas sem o merecer. Mas precisamos de esclarecer estes factos, para bem do nosso e do vosso país”, acrescentou. “Resolvemos este assunto e passamos à frente.”

A chamada telefónica foi feita a 22 de julho de 2019, no contexto de uma campanha para pressionar as autoridades ucranianas a investigar o então potencial candidato Joe Biden e a sua família. Isso viria a ser usado pelos democratas para tentar destituir Donald Trump.

A primeira tentativa de impeachment caiu por terra, mas o ex-Presidente enfrenta agora outro processo de destituição, sendo acusado de ter incitado os seus apoiantes a invadir o Capitólio, a 6 de janeiro, para impedir a certificação da vitória de Biden. Esse processo já passou na Câmara dos Representantes, decorrendo agora o julgamento no Senado.

Durante cerca de ano e meio, tanto o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como membros do Governo adiantaram poucos detalhes sobre as interações com Giuliani. No entanto, agora que Biden é Presidente dos EUA, começaram a partilhar mais informação.

Terça-feira o Senado norte-americano aprovou, com os votos dos senadores democratas e de alguns republicanos, a continuação do processo judicial de destituição do ex-Presidente Donald Trump, que pode impedi-lo de voltar a concorrer a eleições. Com 56 votos a favor e 44 contra, a câmara alta do Congresso confirmou que o processo se enquadra na sua jurisdição.