Myanmar. Washington tentou falar com Suu Kyi mas pedido foi rejeitado

Washington tentou falar com a principal líder civil de Myanmar (antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, depois do golpe que a derrubou, mas os pedidos foram rejeitados, disse hoje o porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Ned Price.

"Tentámos estabelecer contacto com Aung San Suu Kyi. Fizemo-lo de forma informal e formal", disse Price, acrescentando que "estes pedidos foram negados".

O porta-voz também referiu hoje que Washington condenou a proibição de manifestações em Myanmar (antiga Birmânia), onde a lei marcial foi declarada em várias cidades.

"Estamos ao lado do povo birmanês e apoiamos o seu direito à reunião pacífica, incluindo manifestações pacíficas de apoio ao governo democraticamente eleito", disse Ned Price.

Myanmar emergiu há apenas 10 anos de um regime militar que estava no poder há quase meio século.

Para justificar o golpe de Estado, imediatamente condenado pela comunidade internacional, os militares asseguraram que as eleições legislativas de novembro passado foram marcadas por "enormes irregularidades", o que a comissão eleitoral nega.

Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes assumir o controlo do país em caso de emergência nacional.

O partido de Aung San Suu Kyi, que está no poder desde as eleições de 2015, venceu por larga maioria as eleições de novembro.

A vitória eleitoral de Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz 1991, demonstrou a sua grande popularidade em Myanmar, apesar da má reputação internacional pelas políticas contra a minoria rohingya, a quem é negada a cidadania e o voto, entre outros direitos.