Encontrado corpo de arqueólogo decapitado pelo Daesh que tentou proteger as ruínas de Palmira

“Eu sou de Palmira. Ficarei aqui, mesmo que me matem.” Foram estas as palavras de Khaled al-Asaad, que tinha dedicado meio século da sua vida ao estudo e conservação do património da antiga cidade, considerada Património Mundial da Unesco, até ter sido completamente destruída em 2015 pelo Daesh.

A barbárie ceifou também a vida ao arqueólogo de 82 anos, capturado pelo grupo extremista e que, no entanto, sempre se recusou a revelar a localização de artefactos valiosos. Isso custou-lhe a vida. Khaled acabou decapitado. Agora, as autoridades acreditam ter encontrado o corpo do ‘guardião’ de Palmira.

Os meios de comunicação sírios estão a avançar a informação de que o corpo do arqueólogo pode ser um dos três descobertos em Kahloul, a leste de Palmira. Os testes de ADN vão confirmar a identidade.

Após assumirem o controlo total em maio de 2015, os jiadistas começaram a explodir os templos daquela cidade monumental, começando pelo templo Bal Shamin, a 23 de agosto desse ano, a que se seguiu o edifício principal do templo de Bel, uma semana mais tarde.

Os membros do Daesh destruíram diferentes partes do maior edifício de Palmira, que tem 2.000 anos, dedicado à divindade suprema babilónica e cujo telhado, agora desaparecido, estava originalmente coberto de ouro. A UNESCO considerou este ato um “crime de guerra”.

No início de 2016, os jiadistas foram expulsos por soldados sírios apoiados pela força aérea russa, mas em dezembro voltaram a tomar posse de Palmira e intensificaram as destruições.

Foi a 2 de março de 2017 que as forças sírias apoiadas pelos russos retomaram definitivamente a cidade histórica, embora desde então tenha sido fortificada militarmente porque a ameaça do Daesh continua a estar a cerca de dezenas de quilómetros da cidade.