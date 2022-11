Glaciar destrói barragem na Índia, autoridades receiam pelo menos 130 vítimas mortais

As autoridades apontam para pelo menos 130 mortes e muitas dezenas de desaparecidos após as inundações provocadas por um glaciar que se partiu em Joshimath, no estado indiano de Uttarakhand, nos Himalaias.

O deslocamento do glaciar destruiu uma barragem e levou à retirada de população de várias aldeias. “O número total ainda não foi confirmado”, disse à Reuters o secretário-chefe de Uttarakhand, Om Prakash. Já o "Times of India" afirma que todos os desparecidos, à volta de 50, eram trabalhadores da barragem, onde estariam cerca de 100 funcionários.

“Veio muito depressa, não houve tempo para alertar ninguém”, disse à Reuters Sanjay Singh Rana, morador da aldeia de Raini, uma das povoações afetada pelas inundações.

A Força Aérea indiana já está a caminho para operações de salvamento. A informação é avançada pelo ministro do Interior, Amit Shah, que afirma que as equipas de resposta a desastres estão a caminho para ajudar nas buscas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a água a arrastar consigo partes da barragem, bem como outras construções pelo caminho.