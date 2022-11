EUA. “Não queremos Biden, queremos vingança!”

Todas as noites a polícia de Portland persegue grupos violentos na baixa da cidade. Insurgindo-se contra a gentrificação e o capitalismo, os revoltosos vivem obcecados pelos comerciantes, que acusam de trabalharem em “terra roubada”. Os mais enfurecidos destroem o que podem à sua passagem e olham com desconfiança para elementos estranhos à comitiva. Sinal disso, há graffiti nas paredes com o aviso: “Os jornalistas devem ser mortos.”

“Uma coisa é liberdade de expressão, outra incitamento à violência. É uma realidade de terceiro mundo”, afirma ao Expresso o professor Jim Moore, estudioso do fenómeno na Pacific University, em Oregon. “Trata-se de gente que olha para o Estado com uma espécie de entidade fascista que urge destruir na totalidade.”