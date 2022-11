Mario Draghi apontado como hipótese para primeiro ministro de Itália

E se Mario Draghi, antigo líder do Banco Central Europeu (BCE), for o próximo primeiro-ministro de Itália? A questão já começou a ser trabalhada por Matteo Renzi, líder do partido Italia Viva, e poderá não tardar muito até ser chegar a responsáveis de outros partidos.

Draghi, que tem mantido a discrição desde que abandonou o BCE em 2019 ainda não se pronunciou – mas a ideia já terá começado a ser analisada no Palácio Quirinal, residência oficial do presidente da República italiano, Sergio Mattarella, apesar de as primeiras reações negarem a notícia do La Stampa que dá conta de que Mario Draghi já foi sondado sobre a disponibilidade para assumir a chefia do governo transalpino.

O presidente italiano pode ter negado os contactos com Mario Draghi, mas já lançou os primeiros trabalhos com vista à tomada de posse de um novo governo. Na sexta-feira passada, o presidente Matarella solicitou a Roberto Fico, presidente da "câmara baixa" do Parlamento italiano, que assumisse a intermediação entre os três partidos que formaram a coligação que suportou o Governo italiano até Giuseppe Conte pedir a demissão.

A intervenção presidencial surge três dias depois de negociações infrutíferas entre os partidos Italia Viva, o Partido Democrático e o movimento 5 Estrelas.

Nas mais recentes aparições públicas, Matteo Renzi rejeitou indicar nomes para a chefia do governo, e apontou o desenvolvimento de políticas comuns para o futuro governo como principal prioridade. Essa mensagem oficial pode ser, porém, apenas tática política. A Reuters dá voz a alguns dirigentes do Italia Viva que, sob anonimato, admitem que apoiam a escolha de Mario Draghi.

A posição do Italia Viva é especialmente relevante no xadrez político italiano: segundo a Reuters, o partido de Renzi não terá mais de 2% de intenções de voto, mas acabou por ditar o fim do governo de Giuseppe Conte, ao criticar abertamente os planos do executivo no que toca à aplicação dos 200 mil milhões de euros que a Comissão Europeia pretende financiar com o propósito de fomentar a recuperação económica depois da pandemia.