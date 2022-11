Autoridades detêm 4400 manifestantes que pedem libertação da Navalny

A OVD-Info, entidade ativista russa, diz terem sido detidas 4407 pessoas em 85 cidades russas durante as manifestações de apoiantes do dirigente político Alexeï Navalny, durante este domingo. Além de manifestantes, foram ainda detidos 35 jornalisas, refere o Le Monde.

Alexeï Navalny foi detido a 17 de janeiro, sob a alegação de que havia violado os termos de uma pena de prisão suspensa que lhe havia sido aplicada em processos relacionados com alegados desfalques, mas que o visado e respetivos apoiantes sempre considerarem terem motivos políticos. Navalny regressava nesse dia da Alemanha, depois de uma recuperação hospitalar na sequência de uma tentativa de envenenamento que diz ter sido orquestrada pelos serviços secretos russos.

A detenção aquando do regresso à Rússa acabou por atear o descontentamento em torno dos apoiantes daquele que continua ser o principal opositor político do presidente Vladimir Putin, apesar de ter sido impedido pelas entidades que gerem o processo eleitoral de disputar as eleições de 2018.

Segundo o Le Monde e a AFP, em Moscovo as manifestações marcaram presença frente aos Serviços de Segurança Federais que são acusados de manobrar na sombra contra Navalny e respetivos apoiantes e passaram ainda pelas imediações do centro de detenção em que Alexeï Navalny se encontra atualmente.

A par das detenções levadas a cabo pela polícia de choque, as autoridades russas tentaram limitar o efeito mediático gerado pelas manifestações ao bloquearem o acesso ao centro de diferentes cidades. Os relatos dão conta de que várias estações de metro e ruas de Moscovo se encontravam interditas ao trânsito durante a tarde domingo.

Estas limitações não terão impedido as concentrações de manifestantes nas ruas da capital que não foram bloqueadas. «Liberdade” e “Putin é um ladrão” foram alguns dos dísticos ouvidos durante as ações de protesto.

Nas redes sociais, e em jeito de animar hostes e outras organizações oposicionistas do atual governo russo, os apoiantes de Navalny deram as manifestações por bem sucedidas ao final da tarde de domingo: “Mostrámos-lhes até que ponto podemos ser numerosos”.

As manifestações também produziram eco no circuito diplomático. Josep Borrell, líder da diplomacia da UE, deplorou “as inquirições em massa» e "o uso desproporcionado da força” pelas autoridades que desmobilizaram os manifestantes nas várias cidades russas.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA e o rosto da diplomacia americana, recorreu ao Twitter para acusar o governo russo de usar “táticas brutais contra manifestantes pacíficos e jornalistas pela segunda semana seguida”.

Perante o repúdio que vem do Ocidente, o governo russo apresenta uma interpretação diferente sobre os protestos de domingo. “Aquilo que vimos hoje nada tem a ver com a proteção de direitos ou luta por uma vida melhor. Aquilo que vimos hoje foi uma provocação”, defendeu Valei Fadeev, emissário do presidente Vladimir Putin para os direitos humanos.

O representante da presidência russa não se coibiu de acusar de ingerência o governo dos EUA. Segundo Fadeev, Washington tem vindo a promover a disseminação de mentiras nas redes sociais com o propósito de fomentar a proliferação de protestos e manifestações.