Ultradireita italiana exige eleições antecipadas

Ao início da tarde desta sexta-feira – em que Presidente italiano recebe vários grupos parlamentares – tudo indica que os partidos de centro-direita querem eleições: “Creio que [a direita e ]o centro-direita está unido e que todos queremos ir a votos”, afirmou a presidente do partido nacionalista Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, citada pela agência Ansa.

Sergio Mattarella está a falar com as forças políticas para resolver a crise política desencadeada pela demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte. Além dos FdI, tem encontro marcado com a Liga (direita xenófoba), Força Itália (de Silvio Berlusconi), Movimento 5 Estrelas (antissistema, coligados no Governo cessante com o Partido Democrático, de centro-esquerda) e os conservadores Identidade Ação e Mudemos.

A vontade de chamar o país às urnas é partilhada pelo líder da Liga, Matteo Salvini, que encabeça as sondagens. Quando não tem Governo, “metade da Europa, [opta] por ir a eleições, o que permite que os cidadãos decidam. A única alternativa é um Executivo de centro-direita que coloque [na agenda] a economia, o desenvolvimento e o crescimento”, disse Salvini, citado pela Ansa.

Mattarella termina esta sexta-feira uma ronda de três dias de consultas aos diversos partidos. Conte demitiu-se quando o pequeno partido Itália Viva, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, lhe retirou o apoio, fazendo o Governo perder a maioria parlamentar.

Renzi teve audiência com o Presidente na quinta-feira, tendo indicado pouca disposição para apoiar a recondução de Conte, desejada por Mattarella. A favor de manter o governante no cargo estão o PD e o pequeno grupo de centro-esquerda Livres e Iguais. Espera-se igual posição do M5S.

Um ano e 88 mil mortos depois de o primeiro país da Europa ter sido surpreendido pela pandemia de covid-19, o Governo de Conte, professor de Direito, assegura a gestão corrente até à formação de novo Executivo.

Conte assumiu o cargo em agosto de 2018, inicialmente apoiado pelo M5S e a Liga. Quando esta saiu do Governo, o PD substituiu-a, assegurando maioria a Conte.

