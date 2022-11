“Black Lives Matter” indicado para o Nobel da Paz

As sugestões podem ser enviadas por qualquer responsável com um cargo político nacional e foi isso que fez o deputado sueco Petter Eide. O representante socialista no Parlamento daquele país indicou o movimento social “Black Lives Matter” para o prémio Nobel da Paz de 2021.

O proponente de 61 anos fundamentou a escolha, num texto enviado Comité Nobel norueguês, com a “grande conquista no aumento da consciência global e da consciência sobre a injustiça racial”.

roberto schmidt / getty images

O socialista destaca que o movimento BLM — criado em 2013 por Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi — tem mostrado “capacidade de mobilizar pessoas de todos os grupos da sociedade, não apenas da comunidade afro-americana, não apenas de oprimidos”.

Eide defende a nomeação do “Black Lives Matter” por considerar que é a “força global mais sólida contra o racismo” e, caso vença o Nobel da Paz, “enviará uma mensagem poderosa de que a paz é baseada na igualdade, solidariedade e direitos humanos”, algo que, acrescenta, “todos os países devem respeitar”.

getty images

O deputado sueco exalta a “forte ligação entre movimentos anti-racismo e a paz”, ao mesmo tempo que refuta um alegado caráter violento do BLM. “Os estudos têm mostrado que a maioria das manifestações organizadas pelo Black Lives Matter foram pacíficas. Claro que houve incidentes, mas a maioria dos mesmos foram provocados pela atuação da polícia e pelos contra-manifestantes”, afirma Petter Eide.

Essa realidade é evidenciada por dados apresentados pelo Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED). A análise da organização não-governamental revela que 93% das manifestações associadas ao “Black Lives Matter” não provocaram danos graves em pessoas ou propriedades.

O Comité recebe indicações para o Nobel até 1 de fevereiro e, no final de março, é elaborada uma lista mais restrita de candidatos. O vencedor será conhecido em outubro e a cerimónia da entrega do prémio realiza-se a 10 de dezembro.

Mais de 300 indicações foram submetidas no ano passado, quando foi distinguido o Programa Alimentar Mundial.