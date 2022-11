Reportadas falhas no acesso à Internet no nordeste dos EUA

Foram reportadas esta terça-feira falhas no acesso à Internet por parte de vários utilizadores no nordeste dos EUA.

De acordo com a Associated Press (AP), que avançou a notícia, a operadora de telemóveis Verizon detetou um corte de fibra em Brooklyn, embora não seja claro que tenha sido por isso que ocorreram as falhas generalizadas. Também não se sabe, por enquanto, quando é que a situação estará resolvida.

No Twitter, e segundo a agência de notícias, foram várias as queixas de utilizadores localizados numa área geográfica que se estende de Washington a Boston, zona essa onde se situam alguns dos principais serviços governamentais do país, bem como importantes empresas financeiras, lembra a AP.

Quanto a empresas como a Google e o Facebook sabe-se que também estão a ser afetadas pelas falhas na Internet, do mesmo modo que alguns fornecedores de serviços “cloud” (que permitem aceder a ficheiros a partir de qualquer dispositivo, não sendo necessário ocupar a memória interna do equipamento) também o estão.

A Amazon afirmou estar a “investigar os problemas de ligação à Internet” que foram reportados, embora garantindo que a origem do problema não está na sua rede. “As falhas verificam-se sobretudo na costa este dos EUA, fora da Amazon Web Services”, afirmou a empresa numa publicação no Twitter, esta terça-feira.

As falhas no acesso aos serviços de Internet geram particular preocupação devido ao contexto de pandemia em que se vive. Milhões de pessoas estão a trabalhar a partir de casa e os estudantes a ter aulas à distância.