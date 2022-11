O que acontece no Dubai fica no Dubai?

A velocidade e o alcance do impacto do Luanda Leaks foram grandes até para os padrões do ICIJ, sigla inglesa pela qual é conhecido o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. As histórias publicadas a partir de 19 de janeiro de 2020 pelo Expresso e pela SIC, em Portugal, e por dezenas de outros media parceiros do ICIJ em 20 países, tiveram consequências fortes e imediatas.

Olhar para o que aconteceu há um ano permite ter uma ideia do ritmo. Passados dois dias, a PricewaterhouseCoopers (PwC), uma das consultoras internacionais com que Isabel dos Santos mais trabalhou, afastava um dos seus gestores e cortava relações com a empresária. Três dias depois, era anunciada a sua saída de principal acionista do banco EuroBIC e ela e o marido eram constituídos arguidos em Angola por peculato, abuso de poder e lavagem de dinheiro. Passados quatro dias, o procurador-geral da República angolano vinha a Lisboa pedir a cooperação da sua congénere portuguesa, enquanto a CMVM dava início a uma série de inspeções a empresas que tinham auditado os negócios da filha de José Eduardo dos Santos. E em menos de um mês todas as suas contas em Portugal eram arrestadas.